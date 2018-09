Ciudad Juárez— Después de advertir que había graves deficiencias por parte de una agente del Ministerio Público (MP) y de llamarle la atención, un Tribunal de Control vinculó a proceso al hombre acusado de haber violado a su hijo biológico y quien padece autismo.La persona sujetada a proceso penal es Gilberto Alba Fuentes, cuyos familiares señalaron que él es inocente y no sería capaz de lastimar de esta forma a su propio hijo.Al formular cargos legales contra Alba, en la primera audiencia inicial, la fiscal dijo que en el período comprendido de julio a agosto de este año en el interior de una camioneta guinda con café que se encontraba estacionada en el patio de una casa ubicada en la calle Pumacita de la colonia Pánfilo Natera, Gilberto Alba agredió sexualmente a su hijo aprovechando su estado de vulnerabilidad por el trastorno neurológico que padece desde los cuatro años.La madre de la víctima fue quien interpuso la denuncia penal, en la que señaló que cada semana ella permitía que sus cuatro hijos –entre ellos la víctima, cuya identidad quedó bajo reserva judicial— convivieran con su papá Gilberto Alba Fuentes y precisó que sabe que él vivía en el interior de una van frente a una casa propiedad de Isidro Alba García, padre de Gilberto.Además señaló que en una ocasión en que Alba regresó a los niños, el infante se quiso quedar con él y ella autorizó, por lo que nuevamente se lo llevó. Pero después el niño ya no aceptó volver a visitar a su padre y empezó a decirle que Gilberto lo tocaba.Ayer al dar continuidad a la audiencia inicial, Alba fue trasladado a la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control Rafael Rosado Arcudia, quien le llamó la atención a la fiscal porque ella no pidió que se dieran por reproducidos los datos de prueba que le expuso en la primera diligencia y tampoco citó la formulación de acusación.El juez le dijo a la fiscal “disculpe que le diga pero debería hacer su trabajo correctamente”. Antes le había señalado que se trataba de un delito grave que afecta a una persona “con una cualidad específica” que merece justicia y sería una pena que no pudiera resolver adecuadamente dadas las deficiencias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.