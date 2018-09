Ciudad Juárez— Más de 250 “servidores de la nación” iniciarán aquí el próximo lunes el Censo para el Bienestar casa por casa en las colonias marcadas por la marginación y los altos índices de violencia.El objetivo de los censos es recabar información para validar los padrones de personas beneficiarias de los programas de la Sedesol y la Sagarpa, entre un total de nueve que se ejecutarán en la administración de Andrés Manuel López Obrador.El trabajo de campo arrancará de manera simultánea en todo el estado bajo la coordinación de los diez subdelegados que rinden cuentas al coordinador de Programas Sociales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.En el caso particular de Juárez, será Elizabeth Guzmán quien coordine el trabajo operativo.“Vamos a identificar demográficamente las necesidades que hay en la ciudad, las necesidades de la población, dándole prioridad a los que más lo necesitan”, indicó Guzmán.Dijo que en una primera etapa se contempla que en el país sean visitados entre ocho y 10 millones de domicilios.En territorio estatal se pretende recabar datos de por lo menos 545 mil viviendas mientras que a nivel local se contempla cubrir la ciudad, junto con Praxedis G. Guerrero y el poblado de Guadalupe, informó.“La idea es empezar en las áreas prioritarias. Se tomarán en cuenta dos factores: que las colonias sean marginadas y que estén marcadas por la inseguridad… será donde se crucen esos factores”, explicó.El censo viene contemplado como uno de los planes de gobierno torales en la agenda de López Obrador anunciados a inicios de la transición. (Javier Olmos)Se contempla tomar datos del censo para los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior, pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos, y Crédito Ganadero a la Palabra.También para el plan de desarrollo urbano en colonias marginadas, microcréditos para el Bienestar, y Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Canasta Alimentaria. En otras regiones del país será usado para el Plan de Reconstrucción para damnificados del sismo del año pasado.Para el trabajo, se indicó, el equipo de transición dotará a los brigadistas de equipos electrónicos como tablets.Guzmán dijo que no hay recurso económico para darles una remuneración, pero ahora se está buscando cómo darles un apoyo para la movilización.Adelantó que aunque todavía no se tiene información de cómo va a quedar estructurado el próximo gobierno federal, se verá más adelante si habrá espacios para asignarlos en esa nómina, una vez que concluya el proceso de entrega recepción en las dependencias que hay en cada ciudad de la entidad.Por lo pronto, dijo que ya con los censos terminados, se espera que una vez que inicie el próximo año comience la entrega de todos los apoyos por cada programa.

