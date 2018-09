A 20 días de que la Policía Municipal atrapó al presunto asaltante y extorsionador Ezequiel Madera Madera, bautizado por sus víctimas como “El Cínico”, sólo tres de los casi 60 afectados interpusieron denuncias.Ante la situación, miembros de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez conminaron a las víctimas para que se acerquen con las autoridades a realizar el trámite.La coordinadora del organismo ciudadano, Isabel Sánchez Quirarte, mencionó que los comerciantes asaltados manifiestan que tienen miedo realizar la denuncia, pero advirtió que los delitos sólo se pueden combatir a través de la acusación formal.Afirmó que “El Cínico” no representa una amenaza para quienes fueron sus víctimas, pero si no es señalado ante las autoridades es posible que no pague por todo lo que hizo.Madera ya fue vinculado a proceso por dos robos mediante el uso de la violencia y por una extorsión, los jueces de control le impusieron como medida cautelar la prisión preventiva.Ángela Sánchez, secretaria técnica de la MSJ, dio a conocer que durante agosto se tienen 78 denuncias registradas por robo a comercio.La representante ciudadana hizo hincapié en que todos los comerciantes afectados deben presentar la respectiva denuncia, ya sea a través del *2232 o de las instituciones gubernamentales.Sánchez Quirarte contó que la MSJ sostuvo una junta con afectados en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y luego con diferentes organizaciones de comerciantes, para comunicarles que si omiten denunciar los robos con o sin violencia no pararán.Dijeron que había 60 negocios afectados por esta persona, pero solamente tres fueron a denunciar.liación con algún grupo delictivo, decía que pertenecía a uno y que al siguiente mes regresaría, lo que no ocurrió, sólo aprovechó la situación.“Les hemos dicho que lo que no se denuncia, no se puede mejorar ni podemos hacer algo al respecto. Estamos esperando sus denuncias, si no quieren ir con las autoridades directamente pueden acudir con nosotros o comunicarse al *2232, donde se les da acompañamiento legal y hasta sicológico en caso de ser necesario”, declaró.Incluso tratan de motivarlos con el argumento de que está detenido y no representa ningún peligro.Los negociantes manifestaron que tienen temor de que los nombres de sus negocios salgan a la opinión pública, pero se conocen porque ellos mismos los estuvieron compartiendo en redes sociales.“No hay por qué tener miedo, si no denunciamos saldrá en un tiempo menor. Si no se acumulan las suficientes denuncias, va a salir y la culpa ya no es de las autoridades, es de la sociedad que no está haciendo su trabajo”, advirtió.Se requiere mejorar la percepción e seguridad, si la gente ve que se está resolviendo este caso, comenzarán a mejorar otros, pero la sociedad debe hacer su parte: ir a denunciar.Agregó que se les puede dar acompañamiento para que el delito no quede impune y será ejemplo para otras personas que quieran hacer lo mismo que hizo “El Cínico”, algo disuasivo para que no lo vuelvan a hacer.“Queremos que se le acumule el mayor número de carpetas de investigación para que la pena que le impongan sea ejemplar. Pude haber desconfianza hacia la autoridad, pero tenemos que comenzar los procesos para que se genere la confianza, tenemos que agarrarnos de algún punto para comenzar”, declaró.