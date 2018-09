Ciudad Juárez— El supuesto “peinado” que hacen las autoridades del estado en la región de occidente para localizar a Jose Ricardo Caraveo Vallina, empresario de 53 años de edad desaparecido el pasado 30 de agosto, es una simulación, afirmó Victoria Caraveo Vallina, prima hermana del ausente.Dijo que sostiene esa postura considerando su experiencia de 23 años en apoyo a familiares de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, en calidad de activista social.“Cuando yo veía la actuación de la autoridad en todos estos casos que apoyé, decía ‘que Dios nos libre’, por la forma en que las instituciones trabajan, donde únicamente hacen una simulación; lo mismo pienso hoy en el caso de mi primo”, señaló.Agregó que las revisiones que se hicieron esta semana en Cuauhtémoc son sólo para decirle a la familia que se está trabajando, pero en afán de justificar su ineptitud.Aseguró no ver un cambio de actitud para resolver estos casos de personas desaparecidas por parte de los encargados de investigarlos. “Sólo se ha cambiado la terminología y los jefes de oficina”.“Oficialmente (para la autoridad) mi primo no está desaparecido, está ausente, pero ese término significa que se fue por su voluntad, cuando sabemos que no es así, expuso Caraveo”.El pasado miércoles la Policía estatal informó que más de cien agentes participaron en un operativo de búsqueda en la ciudad de Cuauhtémoc y en los seccionales de Rubio y Anáhuac, donde realizaron rastreos y pegaron pesquisas para encontrar al empresario que aparentemente fue secuestrado por un grupo armado de la región.La ausencia de Caraveo Vallina se reportó ante la Fiscalía el pasado jueves 30 de agosto. El reporte dice que desapareció en el trayecto de Cuauhtémoc a Anáhuac alrededor de las 10:30 horas cuando viajaba en una camioneta Ford Ranger modelo 2016 color blanco, que hasta ayer no era localizada.

