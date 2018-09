Ciudad Juárez— Ernesto y su madre Noelia caminaban por la avenida 16 de Septiembre rumbo a una tienda de telas cuando observaron en el Edificio Continental un anuncio que identifica las instalaciones del Centro de Lenguaje y Aprendizaje (CLA), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Noelia y su hijo habían padecido varios años los problemas por el lento aprendizaje de Ernesto, quien cursaba la primaria y a los 9 años crecía sin saber leer ni escribir. Casi por inercia la madre entró a las oficinas para solicitar informes y registró a su hijo.“A mí me interesó este lugar porque quería saber leer y escribir. Yo no sé por qué pero no sabía leer”, dice Ernesto, quien detalla ese momento.Pasó el tiempo y no recibían respuesta. Seis meses después, Noelia recibió una llamada telefónica del CLA.“Ya ni me acordaba, se me había olvidado que registré a mi hijo y cuando me citaron por primera vez nunca me imaginé que nos cambiarían la vida”, recuerda.Después de la primera valoración, Ernesto quedó inscrito al programa y empezó con sus primeras terapias que alternó con sus clases en la primaria Bucareli, que cuenta con el programa Unidad de Servicios de Apoyo para Escuelas Regulares (USAER).Ernesto explica que a sus 9 años no pensaba que era un problema no saber leer ni escribir.“No pensaba mucho en leer en ese momento porque yo nada más pensaba en estudiar y aprender. Yo entendía todo lo que los maestros me explicaban”, dice Ernesto.Noelia interviene en la entrevista y explica que su hijo desde el preescolar presentó dificultades con su aprendizaje, pese a que era una escuela USAER.“Ellos me lo encaminaron para que pudiera entrar a la primaria Bucareli y me ayudaron a mí a entenderlo, pero mi hijo no avanzaba y yo andaba muy desesperada, quería que a mí me enseñaran para yo enseñarle a él; en la casa nos sentábamos juntos y aunque le explicaba, no podía juntar las letras como papá o mamá”, recuerda Noelia.Pasaron los años y Ernesto avanzaba de grado escolar, aunque con deficiencias.“Aprendía sólo de oído. Él avanzaba así, en los exámenes le hacían preguntas sobre el algún tema y él respondía en forma oral, aún sin responder las preguntas era promovido de grado porque la escuela no lo podía reprobar”, agrega.A los 10 años Ernesto aprendió a leer, sumar, restar y dividir.Hoy disfruta de sus clases en la escuela secundaria, lejos del bullying que llegó a padecer por su lento aprendizaje y se muestra seguro hasta para hablar en público sobre los beneficios del CLA.Tras escuchar hablar a Ernesto, Octavio Muñoz Corral dijo que ese preciso momento era lo hacía que valiera la pena cualquier esfuerzo para apoyar este proyecto que surgió hace tres años en alianza con la UACJ.El empresario es presidente de la Fundación Colabora, que fue la impulsora del CLA que opera en la zona Centro y es de fácil acceso para personas de escasos recursos.Noelia dice que ella no podía creer que las terapias, ofrecidas por personal muy profesional y en instalaciones “de lujo” fueran gratis, ya que es justo lo que pretendía la fundación.“Nosotros pensamos qué podemos hacer por los niños. Hay cosas que no se ven pero que sin embargo son tan importantes para ellos como el apoyo al aprendizaje”, dijo el empresario local, quien le profesa un gran amor a la ciudad.“Yo soy de Juárez, aquí vivimos, aquí nos vamos a morir; Juárez nos ha dado mucho y creo que hay que redituar eso en beneficio de la población y más para los sectores que requieren tanto”, asegura.Ahora el empresario espera la apertura un nuevo centro ubicado al suroriente de la ciudad.“Dos o hasta tres centros”, dice Muñoz Corral.Tras dar un recorrido por el CLA el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez destacó la labor que hacen los profesionistas a favor de niños que reciben tratamientos gratis y pueden incorporarse a las actividades educativas sin problema alguno.“Es un trabajo integral, de equipo, con personal profesional y muy humano que se forjó en nuestra universidad”, precisa.El CLA atiende a menores en el rango de edad de los 4 a los 14 años; de agosto del 2015 a julio del 2018 fueron beneficiados 508 usuarios, lo que implicó 22 mil terapias ofrecidas por terapeutas egresados de la maestría en Educación Especial de la UACJ, apoyados por las coordinadoras generales de las especializadas de lenguaje y aprendizaje.Otro de los beneficios del CLA es la vinculación que existe con la Clínica Mayo, ubicada en Estados Unidos, donde los médicos docentes y egresados de la UACJ asisten al seminario anual sobre nuevas prácticas en Medicina Familiar y Medicina Interna. Cada año se ofrece una beca completa a 25 participantes.Entre ellos el terapeuta que atiende a Ernesto, quien ahora recibirá terapia de lenguaje, lo que lo hace feliz pues ya hizo al CLA parte importante de su vida.