Rehabilitan pozo de agua y benefician a 4 mil familias

Ciudad Juárez— En un acto simbólico del programa de Rehabilitación de Pozos y Rebombeos 2018, ayer autoridades de las Juntas Municipal y Central de Agua y Saneamiento, abrieron la llave del pozo 91, ubicado en la colonia Independencia II, al cual se dio un cambio de tubería, motor, bomba y flecha.Jorge Domínguez, presidente de la JMAS, dio a conocer que cada año para la dependencia representa un reto hacer llegar el líquido a esta zona en el poniente de la ciudad, por lo que con esta rehabilitación, indicó que son 4 mil familias beneficiadas de las colonias Morelos, Pánfilo Natera, Los Ojitos y Palo Chino.“Por la ubicación de estas colonias en la parte más alta de la ciudad, es especialmente difícil llevar el agua, en esta ocasión con este pozo y otros equipos adicionales vamos a poder tener incluso respaldo eléctrico para que en caso de cortos, que son nuestro foco también, no se suspenda el suministro y no se nos bajen niveles de los tanques”, expuso.Durante su intervención, destacó que esto se suma a la rehabilitación de 42 pozos, 30 rebombeos y seis fuentes de abastecimiento, proyecto para mejorar la infraestructura de suministro de agua en la JMAS para este 2018, y en el que hay una inversión por 52 millones de pesos.El funcionario destacó que el año pasado fueron rehabilitados 52 pozos y 14 rebombeos, por lo que el próximo 2019, con el mismo programa, se pretende implementar un ritmo de renovación del 100 por ciento de la infraestructura de suministro, cada tres años.También mencionó que esta es una buena oportunidad para que quienes no están familiarizados con el procedimiento de cómo llega el agua a sus viviendas o negocios, conozcan, aprendan más en materia del agua y se enteren en qué se gasta el dinero que se paga por el servicio.Por su parte Óscar Ibáñez, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), indicó que desde el 2013 se identificó que prácticamente la mitad de todo el drenaje pluvial necesitaba reparación, mantenimiento y en algunos casos, la sustitución“No se habían hecho inversiones hasta el año pasado y este año”, dijo, y agregó que “el promedio de inversión, más o menos anual de recursos propios, era el orden de 25 millones, que es poco más del presupuesto de la Junta, y el año pasado ya se invirtieron 80 millones”.El funcionario indicó que al menos la mitad del drenaje de la ciudad está en condiciones donde debe darse por lo menos un mantenimiento, ya que los bloqueos y el flujo de agua de alcantarilla, son por el deterioro del sistema.Ibáñez también expuso que en Ciudad Juárez y en Chihuahua se tiene un control del flujo energético para evitar consumir en “horas pico” y hacer más eficiente el consumo para no aumentar los costos por el servicio.“Hay puntos y horarios donde Comisión Federal aplica tarifas más caras, entonces nosotros también estamos muy pendientes de que eso no nos suceda”, dijo.

