Ciudad Juárez— Víctimas del accidente de Compostela, Nayarit ocurrido el pasado 28 de julio piden que se procese en esta ciudad a Raúl Gerardo Ramos Hernández, el chofer que huyó del accidente.El miércoles fue detenido Ramos Hernández y llevado a la estación Babícora y después fue trasladado a la Fiscalía de la Zona Norte.Ramos Hernández fue detenido en el bulevar Libramiento y bulevar Zaragoza luego de que una afectada en el accidente vio que conducía el mismo camión en el que viajó el día del accidente, y llamó a la Policía para reportarlo.Al momento de su detención, el chofer trató de evadir a las unidades policiacas para una inspección, y comenzó a comportarse de manera prepotente, agrediendo verbalmente a los oficiales, informó la SSPM.El chofer ya tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales, la cual fue girada por un juez de Control en la ciudad de Tepic, Nayarit, según se informó en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).De acuerdo con la información proporcionada mediante un comunicado de la dependencia, las autoridades de la ciudad de Nayarit determinarán la responsabilidad en el homicidio imprudencial y por las lesiones de 33 pasajeros.En el accidente murieron 6 personas, la última fue Salvador Hernández Farías, de 76 años, quien permaneció en el hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).“Que no se lo lleven, ahorita estoy encamada, me quebré mi rodilla, me pusieron tornillos, ahorita no tengo movilidad, estoy quebrada de la clavícula, me lastimé la cabeza, se me llenó de vidrios, y tengo mucho dolor de cabeza, me da mucha calentura, y sin mi esposo que falleció me la he visto duras”, comentó Leticia Ordóñez Hernández, esposa del fallecido.Algunos de los afectados acudieron ayer a la oficina de Derechos Humanos para levantar un acta en donde solicitan que el caso se resuelva en esta ciudad.Omar Cardona, afectado, comentó que no cuentan con dinero para viajar hasta Nayarit y continuar con el proceso.Raúl Gerardo, de 26 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente, quien se encargará de darle seguimiento a dicho mandamiento judicial.