Lluvia trastorna la ciudad

Ciudad Juárez— La fuerte lluvia que se precipitó ayer en las horas pico trastornó la ciudad al presentarse inundaciones en colonias, calles, avenidas y en cruceros donde se apagaron los semáforos, lo que retrasó los traslados de los juarenses a sus ho-gares, centros de trabajo y de estudios.Debido a las condiciones climatológicas, en algunas centros educativos fueron suspendidas las clases en el turno vespertino.La Coordinación Estatal de Protección Civil en la Zona Norte informó que la estación meteorológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reportó 23 milímetros de precipitación de agua en esta ciudad.El encargado del despacho de la Dirección General de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza señaló que previa a la tormenta se lanzó una alerta amarilla ya que esperaban la misma para la madrugada de ayer, pero la precipitación se registró después del mediodía.Informó que para hoy la posibilidad de precipitaciones disminuye a un 10 por ciento.Señaló que se acumuló bastante agua en el arroyo Tapioca, por lo que el Departamento de Bomberos apoyó a una familia en cuya vivienda se metió el agua de lluvia.Otro sector afectado fue en las calles Birmania y Cienfuegos de la colonia José Martí, donde el agua se metió en ocho domicilios, por lo que se le dio apoyo por parte de los elementos de Bomberos.Entre las avenidas inundadas se encuentra la Ejército Nacional, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a un guiador de una camioneta averiada en medio de un enorme charco.Otras áreas afectadas fueron el fraccionamiento Pradera Dorada, donde quedó averiada una ambulancia de la Cruz Roja y una camioneta cayó en un hundimiento, además de que el conductor de un auto estuvo a punto de caer al canal, todo sobre las calles Rancho El Retiro y Rancho Agua Caliente.Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvieron la suspensión de clases en el turno vespertino debido a que en la zona del Pronaf se formó una laguna. La Dirección de Tránsito Municipal informó de calles y vialidades cerradas por inundaciones, entre ellas algunas cercanas al circuito Pronaf.Otro incidente se presentó en el paso a desnivel de la avenida De los Insurgentes, ya que personas no identificadas abrieron las ‘plumas’ de manera negligente y eso provocó que un carro quedara varado en medio del agua acumulada.El hecho movilizó a los cuerpos de seguridad que llegaron hasta el paso a desnivel para buscar a quienes iban dentro del auto.Policías y agentes de Tránsito ingresaron pero se percataron de que no había ninguna persona dentro del vehículo.De acuerdo con testigos en el carro viajaba una mujer de 39 años y su hijo de 8, quienes fueron auxiliados por el conductor de una pick up Ram.Los agentes de Seguridad Pública y Tránsito volvieron a cerrar los accesos al paso a desnivel.Después de la tormenta se presentaron cruceros anegados, fallas de sincronía en algunos semáforos, y zonas donde por los encharcamientos se desvió la circulación vehicular.El congestionamiento vehicular se concentró en las principales avenidas por lo aletargado de la circulación impedida por el agua.La lluvia se dejó sentir fuerte en todos los sectores de la ciudad a partir de las 13:00 horas y en varias zonas duró hasta 30 minutos, según los reportes de Protección Civil.El semáforo que se encuentra en el cruce de la Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles dejó de funcionar, por lo que conductores quedaron varados en dicho tramo.Vecinos del Infonavit Casas Grandes pidieron ayuda a las autoridades de Protección Civil debido a que el canal que atraviesa la colonia desbordó anoche.“Llamamos a Bomberos, a la Junta de Agua y Saneamiento y a Protección Civil del Municipio y no hemos logrado que acudan ayudarnos”, expresó uno de los moradores.Dijo que la lluvia provocó que se inundara atrás del parque de beisbol Basaseachi y el agua estaba ayer a nivel de la calle.Mencionó que ahí siempre se inunda cuando llueve, por lo que fueron instaladas dos bombas que llevan el agua de la calle hacia el canal, pero por la gran cantidad de agua el canal está desbordado y se podrían inundar las casas. (Salvador Castro / El Diario)

