Con autoempleo luchan para seguir productivos

Ciudad Juárez— Más del 70 por ciento de los adultos mayores en la ciudad es económicamente activo a pesar de tener alguna pensión, de acuerdo con un estudio realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social.Josefina Martínez, vocera de la dependencia, explicó que actualmente se cuenta con un programa para esta población, con en base en el análisis del que estuvo a cargo personal especializado, se agrupan en tres principales necesidades que se encontraron: trabajo, reubicación (por condiciones vulnerables) y apoyo para familias y cuidadores de las personas mayores.Indicó que para las personas consideradas como activas, se llevan a cabo talleres en que se les dan herramientas para aprender nuevos oficios y por medio de ellos, puedan autoemplearse desde la comodidad de su hogar, a fin de erradicar las etiquetas sociales con las que se cataloga a los adultos de la tercera edad.“El espacio de Machí (Mayores Chihuahuenses) es para ellas un espacio de encuentro, tipo club, donde desarrollan alguna actividad y les sirve, en algunos casos, para aprender actividades y generar un ingreso económico”, explicó.Algunos no tienen manera de transportarseMartínez informó que el segundo eje de trabajo es para personas en situación de abandono, discapacidad y enfermedad, en el cual se dan becas para asilos, pero a pesar de ser un servicio en el que se les brinda todo de manera gratuita, hay quienes incluso prefieren estar solos en su casa.“Son personas que sus hijos los abandonaron o que no tienen ya familia y necesitan de un apoyo más fuerte, que están en condiciones de vulnerabilidad, no tienen ni manera de transportarse”, dijo.En este punto se tienen contempladas 40 becas y se han reubicado a 32 personas al asilo Santa María, ya que por sus condiciones físicas y de salud, requerían atención médica y asistencia social para mejorar su calidad de vida.Berenice Débora Dávila, trabajadora social, indicó que previo a esto se realiza una visita domiciliaria para conocer las condiciones en que se encuentra el adulto mayor y según el resultado socioeconómico se procede a la canalización.Finalmente Martínez explicó que la tercera área es porque hay una gran cantidad de esta población que sí está con sus familias o bajo el cargo de cuidadores, a quienes se les orienta en temas de derechos humanos, instituciones de salud en el país, tratamiento de enfermedades como la diabetes o hipertensión“También las personas que cuidan a los adultos mayores necesitan apoyo porque entran en desesperación, o tienen problemas, y esta parte del proyecto es para darles soporte y abarcar los tres ejes para atender a los adultos mayores de Ciudad Juárez”, expresó. (Abril Salgado / El Diario)

