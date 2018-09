Van en aumento embarazos de adolescentes

Ciudad Juárez— Alberto tiene 16 años y sólo estudió la primaria, pero está a tres meses de ser padre. “Se rompió el condón”, asegura el adolescente al afirmar que él sí se cuidó, por lo que cree que el preservativo era de mala calidad. Se sonroja al compartir sus conclusiones.El menor radica cerca del fraccionamiento Senderos del Sol, al suroriente de la ciudad y uno de los últimos en la zona habitacional edificada a lado del bulevar Miguel de la Madrid Hurtado.Alrededor no existen farmacias dónde comprar preservativos. La única opción para adquirirlos está en las tiendas de conveniencia donde a la par de bebidas alcohólicas, venden condones como único método de planificación familiar.Aunque aquí existe un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) con un módulo de salud reproductiva, no existe una campaña permanente de distribución de preservativos como Alberto hubiera querido, ya que otorgan los condones tras una consulta médica.Junto a él se encuentra su hermana, ella recientemente cumplió 18 años y el próximo mes será madre.En la familia habrá dos recién nacidos con una diferencia de meses y la vivienda donde radican ya registra hacinamiento.“Yo no veo el embarazo como un problema, sólo se posponen algunos planes, pero nada que no pueda resolverse”, afirma Miriam mientras espera ser atendida por el director del CESSA, para que le autorice algunos estudios.“Tenemos un problema serio. En 2017 cerramos con más de 3 mil jóvenes embarazadas de 16 a 19 años”, dijo Eva Elizabeth Gaytán, coordinadora del Programa de Salud, Infancia y Adolescencia.La zona cercana al CESSA Senderos del Sol, mantiene una alta incidencia de embarazos de adolescentes, atribuido a la falta de información, según personal de la Secretaría de Salud, porque no existen las suficientes instituciones educativas para la gran demanda que existe.El fraccionamiento carece de escuelas de educación medio superior, espacios deportivos y áreas de esparcimiento, además tiene un exceso de casas abandonadas y vandalizadas.“Yo fui a la secundaria, no entré a la preparatoria porque no me gustó la escuela que era particular y muy mala”, dice Miriam, quien refiere que el plantel más cercano está entre 40 y 60 minutos de distancia en camión.Los futuros padres tienen algo claro: no entregarán el cuidado de sus hijos a sus padres, radicarán con su pareja y evitarán nuevos embarazos.“Mi hijo va a ir a una guardería, yo no lo voy a dejar con mi mamá porque ahí vive mucha gente y no quiero que nada le pase”, afirma Miriam, quien se ha comprometido consigo misma en obtener su licenciatura en Enfermería.“Somos jóvenes, pero también estamos conscientes de lo que queremos para nosotros y nuestros hijos”, aseguraron ambos hermanos.Alberto actualmente labora en una cafetería y pasa la mayor parte de su sueldo a su novia, quien aún vive con sus padres.“Ella estudiaba la secundaria y sus padres quieren que siga estudiando, yo también lo voy a hacer pero en el sistema abierto, para seguir trabajando”, dice resuelto Alberto.Para la coordinadora del Programa de Salud Infancia y Adolescencia los embarazos a temprana edad sí acarrean problemas de salud y económicos.“El embarazo en la adolescencia genera deserción escolar principalmente, porque tienen que empezar a trabajar, se cierran ciclos que los muchachos pudieran estar experimentando, aparte de los riesgos que conlleva tanto para la mamá como para el bebé”, explica Gaytán.Dijo que entre los 10 y 14 años es la edad cuando hombres y mujeres inician una vida sexual activa.“Empiezan en la adolescencia, por eso tratamos darles las herramientas necesarias con información y fomentar un autocuidado, que ellos se hagan responsables de que su entorno familiar, escolar y comunitario, sea mejor, que sepan a todo lo que se van a enfrentar y sepan las consecuencias de sus actos y los riesgos”, agregó Eva Elizabeth.Como una opción para los menores, el sector salud creo el grupo de Promotores de Salud que está conformado por adolescentes capacitados para impartir 28 temas que replican entre sus compañeros de segundaria o preparatoria.“Ellos a su vez replican la información con sus compañeros y es más interesante el “de par en par”, que son personas que hablan del mismo tema en el mismo idioma pero con alguien capacitado; en esta estrategia tenemos 12 grupos de adolescentes y varía de 15 a 20 promotores de la salud por grupo”, agrega.Los temas que abordan estos grupos son de interés para los menores, ya que hablan sobre el significado de la adolescencia, a qué se estén enfrentando, la prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de adicciones, alimentación, nutrición, promoción de estilos de vida saludable y todo lo relacionado con la salud sexual reproductiva.(Algunas presentan síntomas)• Sienten miedo a ser rechazadas socialmente• Tiende a aislarse de sus amigos• Rechazo al bebé, no desean asumir ser madre• Sienten culpa, se ponen tristes y baja su autoestima• Anunciar el embarazo a la familia es motivo de conflicto(Fuente: guiainfantil.com)La Organización Mundial de la Salud recomienda:• Evitar matrimonio antes de los 18 años• Aumentar uso de anticonceptivos para los adolescentes• Reducir las relaciones bajo coacción• Apoyar programas de prevención de embarazos tempranos• La edad apropiada para ser madre es entre los 20 y 35 años• Fuera de ese rango los riesgos son mayores• El embarazo temprano se considera de alto riesgo y conlleva complicaciones• La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé• Carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé• Mayor riesgo de presentarse un aborto espontáneo• Parto prematuro, antes de la semana 37 de gestación• Sus bebés nacen con bajo peso por inmadurez del útero de la madre• Sus hijos tienen más problemas de salud y trastornos del desarrollo• En los casos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones(Fuente: Portal guiainfantil.com)