'Gobiernos deben ayudar a legalizar chuecos'

Ciudad Juárez— Ante el anuncio de que elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) actuarán contra guiadores de vehículos con engomados rojos o de organizaciones que argumentan protección al patrimonio familiar, dueños de automóviles bajo esta circunstancia dijeron que los gobiernos deben ayudarlos a legalizarlos.Indicaron que algunos fueron engañados por quienes les expendieron los engomados o cartones al prometerles que habría regularización, lo que se ha incumplido hasta ahora.Se manifestaron de acuerdo con que la autoridad vaya contra quienes traen unidades del 2008 y posteriores de forma ilegal porque esos modelos sí son candidatos de registro, pero los de 2007 y anteriores no, que son los que poseen familias en situación económica difícil.Dijeron también que temen que los agentes de Tránsito los acosen, ya que antes sufrieron intentos de extorsión que libraron al comentarles que el propio presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, declaró antes que no se les molestaría.Ahora, lamentaron, ya pueden abordarlos porque se acabó la tolerancia oficial.Desde la semana pasada la autoridad municipal instruyó a los elementos de Tránsito para detener los vehículos de modelo reciente que porten identificaciones no oficiales y, si acumulan más de tres infracciones, retenerlos.José Aguilar, Jaime Valdez y Jesús Frías usan este tipo de identificaciones en sus vehículos, más por necesidad que por otra cosa, aseguraron.Por ejemplo, Aguilar usa engomado de números rojos en su camioneta Murano Nissan modelo 2006 y consideró que ahora los gobiernos deben ponerse de acuerdo para regularizar las unidades que circulan sin documentos oficiales.“Si bien se permitió que trajeras permisos para circular, ahora deben crear un programa para regularizar los carros, no decomisar”, dijo.Se mostró de acuerdo con las acciones que se emprendieron contra dueños de modelos del 2008 “para arriba” y de lujo, porque para esas unidades sí está abierta la importación, mientras que para los de 2007 y anteriores no: “se supone que esos engomados eran para los de esos años”.Sin embargo, los proveedores de esas matrículas no oficiales también se los dieron a vehículos más nuevos, “esos son los que deben ser decomisados a la primera”.Agregó que muchos de los que acudieron a obtener las llamadas “placas rojas” a un costo de 350 pesos fueron engañados ya que les dijeron que habría un programa de fronterización a precios accesibles.El número de automóviles sin regularizar que circulan con engomados o cartones es alto, 35 mil dijeron vendedores de automóviles usados que proveyeron de estos documentos no oficiales, pero la mayoría los utilizan por requerimientos de trabajo, no por otro tipo de uso, dijo.Aguilar indicó que observó modelos Cadillac o Hummer con las identificaciones no validadas por el Gobierno y cuestionó la forma cómo las obtuvieron.“Lo que yo considero es que si, por ejemplo, el Gobierno al permitir que circulen con engomados rojos y decirles que después podrán regularizarlos, es una oportunidad para hacerse de un carro, no nuevo, pero al menos 2007, porque uno ya fronterizo está fuera de sus posibilidades económica”, opinó.Un modelo 2007, indicó, se puede adquirir en un promedio de 2 mil dólares, que son casi 38 mil pesos, pero hay personas que tienen que ahorrar meses o años para alcanzar esa cantidad y no podrán pagar por uno que se pueda importar o que ya esté legalizado.También externó preocupación porque la situación será explotada por elementos de Tránsito, quienes aprovecharán la situación para pararlos y extorsionarlos, no para cumplir con las indicaciones de la autoridad municipal.Jaime Valdez, quien posee una camioneta Nissan Pathfinder modelo 2005 sin importar, comentó que la persona con recursos para comprar un automóvil más nuevo y para regularizarlo lo hará, pero quien no los tenga se ajustará a sus posibilidades financieras.Él está en ese caso, ya que no pudo adquirir alguna unidad ya regularizada, pero requiere de un vehículo para movilizarse, así que se hizo de uno ya con las llamadas “placas rojas”.Indicó que cuando lo adquirió todavía podía regularizarlo, pero le costaba alrededor de mil dólares, casi 19 mil pesos, lo que quedó fuera de su alcance.“Estoy de acuerdo en que todos debemos estar en regla, pero las autoridades deben procurar que haya oportunidad de regularizar a un costo de acuerdo al carro”, señaló.Jesús Frías, quien usa cartones para identificar su Ram modelo 2005, consideró que para tratar la problemática de los autos “chuecos” en la frontera las autoridades nunca se han coordinado.“Me ha tocado que me paran para ver si la troca es robada, ven que no y me dejan ir, pero he visto que a algunos los paran para extorsionarlos, eso no debe ser, debe haber oportunidad para que todos andemos derechos”, declaró.