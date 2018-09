El viaje en una 'lata de sardina'... una aventura por 8 pesos

: Afuera del Hospital de la Mujer, localizado en Paseo Triunfo de la República, nueve personas esperan la llegada del camión. El sol se esconde en el poniente junto con los colores naranja y rojo que hace rato coloreaban el cielo fronterizo.Una enfermera, al igual que la mayoría del resto de los hombres y mujeres que esperan la ruta, lleva varios minutos que no saca la mirada de su celular. Un vendedor de burritos con una hielera camina entre los hombres y mujeres como si caminara en un laberinto. Anuncia que aún le quedan de chicharrón y frijoles.: Un camión de color azul de la línea Poniente-Sur se detiene frente a todos. Bajan dos mujeres y suben varios más. Viene lleno y el chofer hace una seña a quienes no alcanzaron a subir, para que suban a la unidad que viene detrás.La que abordarán trae el número económico 2245 y al contrario de 9 de cada 10 unidades en Ciudad Juárez, ésta sí porta placas: 754-709-8.: También viene llena. De las ocho personas que subieron, únicamente dos alcanzan asiento.El camión avanza rápido y apenas cruza la avenida López Mateos sube a más pasajeros, aunque apenas puedan caminar por el pasillo. Se nota que varios de los que van de pie, están molestos, pero nadie le dice nada al chofer.En el respaldo del asiento del conductor, hay una imagen de la Vírgen de Guadalupe. Los tubos de color amarillo de donde se sostienen al menos unas 30 personas, tiemblan cada vez que la ‘rula’ cae en un bache. Algunos que van sentados, se pierden en sus celulares.: En Paseo y Del Charro, hace una nueva parada para que suban unos estudiantes, pero también bajarán dos que avanzan desde el fondo al tiempo que unos diez que van en la parte delantera, se ven obligados a bajar para que puedan descender.Ya no cabe nadie más. Aunque algunas ventanas vienen abiertas, el ambiente es asfixiante. Un pasajero toma una cerveza que trata de esconder dentro de una bolsa de papel. Con el calor, el alcohol huele más. Se ha mezclado con perfumes y lociones… y sudor.Cuando parece que la situación no parece empeorar, viene lo inesperado. El camión se detiene frente al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez en donde algunos pasajeros han solicitado a gritos bajar.Nuevamente la función: descienden unas ocho o diez personas para permitir que puedan salir.Luego suben unos 10 estudiantes del Tec. Los pasajeros se ven unos a otros mientras la rutera arranca convertida, como se acostumbra a decir en la frontera, en una ‘lata de sardina’.Con el doble de su capacidad, el chofer acelera, rebasa a otros camiones y se mete en el tercer carril para más adelante, subir a toda velocidad el ‘puente del trébol´.Una vez que baja varios solicitan bajar. Es la última escena donde muchos bajan y otros suben. Y también cuando la mayoría ha decidido abandonar la rutera. Tal vez llegaron a su destino. Tal vez se hartaron de viajar en esas condiciones. El trasladado hace recordar si los 8 pesos que pagan los juarenses son suficientes o si es justo que quieran subir la tarifa hasta 13.50 pesos.

