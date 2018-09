Ciudad Juárez— Autoridades estatales detectaron un alto tráfico de armas hacia México, las que provienen de El Paso, Alburquerque, Las Cruces, Odessa y Phoenix, informó el fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Indicó que se estableció que las armas no llegan a la frontera en lotes, tal como ocurría antes, sino de forma individual, lo que expone que la frontera sigue siendo “porosa” y que esos artefactos continúan entrando a México.De hecho, el funcionario dijo que en reuniones binacionales de información e intercambio, celebradas recientemente con autoridades norteamericanas, se ha planteado el tema y han empezado a trabajar de manera conjunta en ese tema delicado.Señaló que se han detectado armas calibres 7.62 por 39, de las utilizadas por los rifles conocidos comúnmente como ‘Cuernos de chivo’; .223 de AR-15; nueve milímetros y .40.“Son armas que adquieren particulares, las guardan un mes o dos y luego las cruzan para venderlas a integrantes de grupos delictivos”, señaló Nava López.La agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de fuego (ATF) por sus siglas en inglés, mantiene una investigación que ya está avanzada y en breve podría haber arrestos en esas ciudades donde han sido adquiridas las armas.Localmente, entre la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado han asegurado durante el presente año más de 700 armas de distintos calibres; la primera lleva 501 armas incautadas de acuerdo con el vocero Arturo Sandoval Figón, mientras que la Policía Ministerial ha sacado de circulación 212.Parte de ellas han sido utilizadas en algunos de los homicidios ocurridos en lss calles de Juárez y tras hacer un cotejo se ha determinado pedir ayuda a la ATF, para conocer el origen de las armas, señaló el fiscal Nava.“Mientras no exista una reglamentación, una regulación estricta para la venta de armas y no se investigue el traslado de ellas dentro del territorio norteamericano, difícilmente vamos a tener una contención de su ingreso a Mexico”, explicó.

