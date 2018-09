Detienen a chofer responsable de accidente en Nayarit

Ciudad Juárez— Una mujer pidió la intervención de la Policía Municipal para que fuera detenido este día Raúl Gerardo Ramos Hernández, chofer de un autobús pirata que se accidentó en el estado de Nayarit el pasado 28 de julio que dejó cinco juarenses muertos y 33 lesionados.Sin embargo, el conductor podría recobrar su libertad con el pago de una multa ya que los hechos ocurrieron en mencionado estado y aquí no se ha abierto carpeta de investigación, porque le compete al Ministerio Público de Compostela, Nayarit.De acuerdo a los informes de familiares de personas accidentadas, Ramos Hernández conducía un autobús de la empresa Turismo Araiza por el Libramiento y al ser reconocido por la mujer ésta solicitó la intervención de los agentes municipales para su detención.Señalaron éste ya había cambiado su apariencia física para no ser reconocido.Gladys Ramírez y Griselda Herrera pidieron hablar con el Juez de Barandilla de la Estación Babícora para pedir que no lo liberen y según les informaron que podría pagar una multa para salir libre, ya que en la plataforma no había una orden de un juez de aprehensión.Los afectados pidieron la intervención del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.Hasta esta noche, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no confirmaba la detención de Ramos Hernández en tanto que el vocero de la Fiscalía General del Estado zona norte, Alejandro Ruvalcaba informó que es competencia de las autoridades de Nayarit la integración de la averiguación porque allá ocurrió el accidente.Mencionó que el ministerio público puede coadyuvar con las autoridades de aquel estado, pero si no hay nada una orden de aprehensión ordenada por un juez de Nayarit el conductor no puede ser detenido para ser trasladado aquella entidad.Cabe mencionar que el usuario Natha Alvarado, quien fue el que contrató por 130 mil pesos cada unidad para realizar el viaje hasta Nayarit, publicó desde el 31 de julio “Se busca al responsable del accidente favor de compartir es el chofer causante de volcarnos en la carretera a Compostela, Nayarit.”Además, en la publicación también agregaron datos personales del chofer, como la fecha de nacimiento, registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP), y número de licencia de conducir de Raúl Gerardo Ramos.El autobús de pasajeros es propiedad de la empresa Turismo Araiza, que opera en Ciudad Juárez y en Torreón.

