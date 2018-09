Ciudad Juárez— Loteros denunciaron una “cacería” contra vehículos irregulares luego que desde el pasado fin de semana el Municipio dio la orden a Tránsito de detener a los autos de modelos recientes que portan placas rojas.Alberto Rivera Gutiérrez, líder de loteros en La Curva, dijo que el plazo que la Fiscalía General del Estado dio para regularizar las unidades –hasta el mes de octubre– se amplió hasta finales de diciembre. Sin embargo, Mario Dena, representante del gobernador, lo negó.“Ahorita ya generalizaron las revisiones. Se abrió la caja de Pandora. Ahora ya modelos del que sea se los están llevando aunque no cometan ninguna infracción. (El tiempo de la regularización) Se amplió hasta el último día de diciembre, y se está promoviendo conjuntamente con el alcalde un programa de regularización en México”, dijo Rivera.A su vez, Dena comentó: “Es una mentira. Los loteros de La Curva se acercaron a nosotros a decirnos que no iban a expeditar ni una sola placa de cartón más a partir de julio. Nos dijeron que les permitiéramos tres meses para que regularizaran ellos con un programa que tenían a través de comercializadoras, según ellos costaba 17 mil pesos (…) Tomamos eso como un acto de buena fe”.Los acuerdos entre comerciantes de autos usados y la Fiscalía estatal establecen que las llamadas “placas rojas” dejaran de ser expedidas como una forma de identificación vehicular, luego de que en un 80 por ciento de los homicidios ocurridos en los últimos meses se utilizaban automóviles y camionetas con ese tipo de matrículas extraoficiales.“Les dijimos que teníamos que someterlo a la mesa de seguridad donde participa el Municipio con Seguridad Pública, Tránsito, la Aduana, el SAT y todas las autoridades del Estado. Lo presentamos, no aceptamos eso como oficial. El plazo se cumple a principios o mediados de octubre”, puntualizó Dena.Agregó que la próxima semana habrá una reunión con las autoridades ya mencionadas para “ahora sí” tomar acciones más directas que permitan regular esas unidades.Datos proporcionados por Recaudación de Rentas señalan que de los 600 mil vehículos registrados en el padrón en esta ciudad, cerca de 35 mil portan placas rojas expedidas por vendedores de autos irregulares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.