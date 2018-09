Ciudad Juárez— En menos de una semana, Jairo –un hombre de 26 años acusado de poseer 11 kilos de cristal y de ser integrante del grupo delictivo ‘La Línea’–, recuperó su libertad.Las cámaras de seguridad del estacionamiento del centro comercial donde fue detenido evidenciaron lo contrario a las acusaciones que le hacían policías municipales.Adolfo Castro Jiménez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que en muchas de las detenciones que realizan preventivos el parte presenta inconsistencias de modo, tiempo y lugar del evento. Señaló que la falta de preparación de los policías para redactar dicho documento informativo es donde comienza la puerta giratoria.La versión de Jairo, quien acudió a diferentes medios de comunicación a limpiar su imagen, menciona que fue arrestado arbitrariamente por municipales durante la primera semana del mes en curso. Es falso, dijo, que estuvieran en posesión de la droga conocida como cristal y que pertenezca a un grupo delictivo.El video que capta el momento en que fue detenido fue su salvación y le evitó al menos cinco años de cautiverio en una prisión federal.El informe que emitió la Secretaría de Seguridad Pública sobre su arresto, cita que fue capturado el viernes 7 de septiembre junto con tres personas más a bordo de una camioneta Ford F-150 y una Dodge Ram Blanca, donde los agentes localizaron en la parte posterior de cada vehículo 5.5 kilogramos de cristal, además de 1 kilo con 50 gramos de heroína sintética.Se informó también que los detenidos presuntamente trabajaban para el grupo delictivo La Línea y que la droga la distribuirían en Estados Unidos y en bares y cantinas de esta ciudad.Jairo fue quien al quedar libre pidió a los medios decir la verdad sobre su persona, ya que se dedica a trabajar en un negocio familiar y la información que de él se publicó lo perjudicó en lo personal, dijo.No se sabe cuál fue el destino de los otros tres detenidos. Se solicitó información a la PGR y al cierre de esta edición no fue proporcionada.Castro Jiménez dijo que de entrada todas las personas son inocentes hasta en tanto un juez no dicte lo contrario en una sentencia.Reconoció que en muchos eventos, los detenidos quedan en libertad porque no coincide lo que el policía asienta en su parte informativo con el modo, tiempo y lugar del evento.Citó un caso donde los agentes municipales, en el parte oficial, expusieron que hicieron la detención de equis persona en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y López Mateos, cuando ese cruce no existe.“Muchas veces aunque sean culpables los detenidos con este tipo de errores un juez los libera; ahí comienza la puerta giratoria”, indicó.En ocasiones los partes informativos policíacos tienen errores porque los agentes no ponen inmediatamente a disposición del juez de Barandilla a los detenidos, sino lo hacen horas después y los agentes ya no recuerdan los hechos como ocurrieron; luego vienen los abogados que se valen de eso para pedir la libertad de sus clientes, expuso el primer visitador.

