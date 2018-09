La guerra de los 663 ejecutados

Ciudad Juárez— La guerra entre miembros de “Los Aztecas” –interrumpida por una tregua pactada en las últimas semanas, según reporta la autoridad– trajo por lo menos 663 homicidios a la ciudad en cerca de 4 meses, indican reportes periodísticos con base en datos oficiales.Análisis de las autoridades locales señalan que el “salto” en la cifra de ejecuciones que ocurrió en mayo se dio por el enfrentamiento entre dos facciones de “Los Aztecas”, una liderada por René Gerardo Garza Santana “El 300”, bautizada como “La Empresa”.La contraparte, llamada “La Vieja Guardia”, es liderada por 4 personas: Eduardo Ravelo Rodríguez, “El Tablas”, detenido en Michoacán en junio pasado; Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, asesinado el 2 de agosto en el penal de Aquiles Serdán; Felipe N, “El Roñas”, contra quien atentaron el pasado 4 de septiembre en un restaurante de Ciudad Juárez y Alfredo Martínez Mendoza “El Ferro” o “Fredy”.Durante los primeros cuatro meses del año en curso la frecuencia de homicidios no superó la centena en ninguno de los casos, pero a partir de mayo la situación cambió al incrementarse la cifra de forma notoria.El primer mes del año fueron asesinadas 72 personas, 43 en febrero, 56 en marzo y 65 en abril, pero a partir de mayo se duplicó la cifra ya que se cometieron 126 homicidios, en junio crecieron hasta 178, la racha continúo en julio con 177 y con 182 en agosto, el mes más violento en lo que va del 2018.El fiscal en la zona norte, Jorge Nava López, declaró el lunes pasado que personas detenidas por diferentes delitos comentaron que hubo una tregua entre los grupos al dirimir sus diferencias.Añadió que al menos el 85 por ciento de los asesinatos cometidos entre mayo y agosto en la ciudad están relacionados con la pugna entre “Los Aztecas”.El arreglo pudo surgir a raíz del ataque cometido el pasado 4 de septiembre en el interior de un restaurante de la avenida Paseo Triunfo de la República, entre Adolfo López Mateos y Adolfo de la Huerta, para intentar liquidar a “El Roñas”, quien quedó lesionado junto con dos de sus acompañantes, mientras que uno resultó muerto.Además, un niño de 4 años recibió un balazo que le afectó el único riñón que tenía y permanece internado en una institución de salud de El Paso. Al parecer, el arreglo generó que el ritmo de homicidios bajara. Hasta ayer hubo un registro de 55 personas asesinadas, un promedio de tres al día, mientras que en agosto pasado ese índice fue de seis.El sisma entre “Los Aztecas” comenzó junto con el año, ya que el primero de enero integrantes de la llamada “Vieja Guardia” de la pandilla presuntamente ordenaron matar a vendedores de cristal de “Los Mexicles”, para acabar con los puntos de venta que controlan.El hecho fue ventilado en una audiencia judicial instruida el 6 de agosto pasado a Juan Arturo Padilla Juárez, “El Genio”, considerado como mando de “Los Aztecas” en Ciudad Juárez y que fue detenido el 26 de junio anterior en el estado de Michoacán.El sospechoso fue apresado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Michoacán, junto a Eduardo Ravelo Rodríguez, “El Tablas”, quien durante más de ocho años estuvo en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).La Federación informó que ambos eran los jefes máximos de “Los Aztecas” en Ciudad Juárez.Durante la audiencia contra “El Genio” se dio a conocer el testimonio de un hombre con identidad protegida, quien declaró que la mañana del primero de enero de 2018 Padilla Juárez y otros mandos de “La Vieja Guardia”, entre ellos Bruno Ángel Ramírez Cervantes “El Bruno”; Santos Ledezma “El Chinola”, “El Janny” y Juan Velásquez García, “El Suavecito”, se reunieron en una casa de seguridad de la calle Francisco Bocanegra, casi cruce con General Trías de la colonia San Felipe del Real, para acordar los homicidios.El 9 enero de este año, el fiscal Nava López dio a conocer que seis hombres se convirtieron en objetivos prioritarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque eran sospechosos de ordenar múltiples ejecuciones contra sus rivales.En medio de la disputa, el 24 de mayo las autoridades municipales detuvieron a Bruno Ángel R. C., presunto líder de “Los Aztecas”, quien fue señalado de participar en el homicidio de por lo menos 21 personas.Para dimensionar la problemática de la violencia que se vive, el fiscal Nava López dio a conocer el 20 de junio que la pandilla de “Los Aztecas” está conformada por un “ejército” de entre 1 mil 500 a 2 mil integrantes.Otro indicio de lo que estaba ocurriendo surgió cuando siete narcomantas fueron aseguradas por la Policía Municipal entre el viernes 22 de junio y el lunes 25 del mismo mes, informó la Fiscalía Zona Norte.En al menos una de ellas se difundió: “! Aviso! Este mensaje va dirigido a toda la población de Cd. Juárez. Queremos que sepan que la guerra no es con ustedes, estamos para apoyarlos y protegerlos de la vieja escuela de los aztecas que se están dedicando a extorsionar, y a matar gente inocente... La empresa se deslinda de estos actos. Denuncien y no se dejen intimar por estos lacras comandados por Eduardo Ravelo alias El Tablas y Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”. Por estas lacras traidoras se están llevando a mucha gente inocente putos traidores sus días están contados. Atte: La Empresa.”Para el 6 de agosto la FGE anunció que trataba de localizar a dos objetivos prioritarios, líderes de “Los Aztecas”: Alfredo Martínez Mendoza “El Ferro” o “Fredy” y Felipe “N” “El Roñas”, quienes podrían escalar en la estructura delictiva y ocupar el lugar que dejó Padilla Juárez al ser asesinado.Esa misma semana, las autoridades dieron a conocer que a consecuencia de la división en la pandilla se formaron nuevas células independientes de los dos cárteles que operan aquí en busca de activar nuevos equipos para el tráfico de drogas y realizar otras actividades delictivas.El fiscal Nava López dijo que “El Roñas” era un emancipado de “Los Aztecas” y se estableció que pretendía levantar una estructura propia.Lo mismo quería hacer René Hernández Chávez, detenido como presunto responsable de la masacre de 11 personas en Pradera de los Oasis, quien luego de formar parte de los “Artistas Asesinos” dijo que formaría su propio cártel.Mientras, los “Artistas Asesinos”, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, intentaron aliarse a la “Vieja Guardia” de “Los Aztecas”, pero finalmente optaron por la independencia.El 19 de agosto falleció en un hospital por heridas de bala el jefe de “halcones” de la “vieja escuela”, Martín Mares Peña el “Timberland”, de 30 años, quien era testigo clave en un juicio en proceso.El hombre fue acribillado en calles de la colonia Gustavo Díaz Ordaz un día antes.Luego, el 21 de agosto, fue asesinado en el cruce de Paseo Triunfo de la República y Adolfo de la Huerta Joel René Roque Flores, alias ‘El Renato’.Nava López, informó que la víctima era uno de los principales objetivos de la Fiscalía y contaba con dos órdenes de aprehensión.Tanto Mares Peña como Roque Flores trabajaban para ‘El Genio’, líder “Azteca”.El evento que al parecer obligó a una tregua entre las facciones en pugna ocurrió el 5 de septiembre alrededor de las 17:30 horas, en un restaurante de Paseo Triunfo de la República a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos.Ahí fueron atacadas cuatro personas, quienes repelieron la agresión ya que estaban armadas.Uno de los objetivos era “El Roñas”, quien escapó con otra persona a bordo de un vehículo, los dos iban heridos, indican testimonios recogidos en el lugar.Otro de los baleados fue hospitalizado, mientras que el cuarto, identificado de forma extraoficial como Adrián Rodríguez Monsiváis, quedó muerto en el lugar.Testigos narraron que los agresores eran cinco y viajaban en dos camionetas.Sobre el “alto al fuego” entre “Los Aztecas”, Nava López declaró el lunes pasado que la capacidad económica de los grupos se desgastó por los enfrentamientos recientes, lo que también los obligó a pactar. (Staff / El Diario)Enero72Febrero43Marzo56Abril65Mayo126Junio178Julio177Agosto182Septiembre*55* 18 días• En enero de 2018 integrantes de la llamada ‘Vieja Guardia’ mandan matar a vendedores de cristal de ‘Los Mexicles’ para acabar con los puntos de venta que controlan, se ventila el 6 de agosto en una audiencia judicial instruida a Juan Arturo Padilla Juárez, ‘El Genio’, considerado como mando de ‘Los Aztecas’ en Ciudad Juárez y detenido el 26 de junio en Michoacán• Otro indicio de lo pugna surge cuando siete narcomantas fueron aseguradas por la Policía Municipal entre el viernes 22 de junio y el lunes 25 del mismo mesA consecuencia de la división en la pandilla se formaron nuevas células independientes en busca de activar nuevos equipos para el tráfico de drogas y realizar otras actividades delictivas• ‘El Roñas’, emancipado de ‘Los Aztecas’, pretende levantar una estructura propia• René Hernández Chávez, detenido como presunto responsable de la masacre de 11 personas en Pradera de los Oasis, dijo que formaría su propio cártel• Los ‘Artistas Asesinos’ grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, intentaron aliarse a la ‘Vieja Guardia’ de ‘Los Aztecas’, pero finalmente optaron por la independenciaEl evento que al parecer obligó a para la disputa entre las facciones en pugna ocurrió el 5 de septiembre luego del ataque cometido el 4 de septiembre en el interior de un restaurante de la avenida Paseo Triunfo de la República, para intentar liquidar a “El Roñas”, quien quedó lesionado junto con dos de sus acompañantes, mientras que uno resultó muerto [email protected] n.diario.com.mx

