Ciudad Juárez— En cinco días los agentes de Tránsito retuvieron cinco autos “chuecos” lujosos con placas rojas de cartón, afirmó ayer la encargada del despacho de la Dirección General de Tránsito Municipal, Verónica Jaramillo.Dijo que la instrucción que tienen los oficiales es detener vehículos sin placas oficiales, de modelos 2008 para arriba, y antiguos de lujo, como BMW, Mercedes Benz o Jaguar, por ejemplo.Expuso que no es posible que algunos ciudadanos tengan dinero para comprar un auto BMW y no tengan para regularizarlos. “Eso no es congruente”, declaró ayer miércoles.Los autos que hasta ayer se habían retenido por agentes de Tránsito son un Cion Cube, Lincoln 2010, Hummer, Hyundai Sonata y un Chrysler 300.“Una de las infracciones es no traer placas, ese es un motivo, y por ende me imagino yo que tampoco traen tarjeta de circulación y tampoco traen licencia, con tres motivos es causal para detener ya el vehículo”, manifestó la encargada de la Dirección de Tránsito.Jaramillo aseguró que con esta medida la intención del presidente municipal, Armando Cabada, es evitar lastimar la economía de los juarenses al decomisar autos de modelos antiguos, porque en esos casos no tienen para comprar uno de modelo reciente o para sacar las placas.“Ahorita sabemos que ya no es un lujo, es una necesidad el moverse en un vehículo, se trata de no lastimar más la economía de los juarenses, pero también que no abusen”, declaró Jaramillo.El alcalde dio a conocer este martes que desde el fin de semana pasado se dio la instrucción a los agentes de Tránsito para que detengan a los guiadores de autos “chuecos” modelo 2008 y más nuevos, y si acumulan tres multas, retirarles la unidad.La directora de Tránsito exhortó a los ciudadanos que tienen un auto de modelo reciente sin placas, evitar sacarlo.Los tránsitos “los van a multar y si cometen las tres infracciones se va a retener el vehículo”, hasta que los propietarios presenten un documento de regularización, explicó Cabada el martes en rueda de prensa.