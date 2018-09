Alertan embarazos adolescentes

Ciudad Juárez— El embarazo a temprana edad es uno de los problemas que más afecta a las adolescentes en Ciudad Juárez; entre las consecuencias más inmediatas del inicio de una vida sexual activa a corta edad es que un alto porcentaje de esas mujeres desertan de sus respectivas escuelas para incorporarse al área laboral.Y aunque las madres adolescentes se registran en toda la ciudad, estudios de la Jurisdicción Sanitaria Número II (JS) identifican al fraccionamiento Senderos del Sol, situado al suroriente, como la zona habitacional con mayor número de embarazos de adolescentes.Este hecho se atribuyó por parte de las autoridades sanitarias a la falta de infraestructura educativa, ya que son pocas las escuelas secundarias y preparatorias que existen en ese sector, por lo cual la información no llega a tiempo para prevenir a las mujeres que desde corta edad inician su actividad sexual.Datos oficiales indican que en esta jurisdicción durante el 2017 atendió a 109 embarazadas menores de 15 años y tres mil 825 en el cuadro de edad de los 16 a los 19 años.Este año fueron atendidas 45 embarazadas en edades de los 10 a 14 años y 915 de 15 a 19 años.Lourdes Murino, responsable de Salud en el Adolescente en esta Jurisdicción, dijo que a través de los diversos programas preventivos se descubrió que la población adolescente que más está latente de enfrentar un embarazo radica por el área de Senderos del Sol.“No hay escuelas cerca, los adolescentes no tienen acceso al conocimiento y la información”, precisó.Junto al embarazo temprano, existe otro peligro para la mujer, ya que la muerte materna en adolescentes va en aumento, debido a que los cuerpos de las menores no están lo suficientemente desarrollados para procrear.Por ello la importancia de llevar información a las escuelas, dijo Eva Lizet Gaytán, coordinadora del Programa de Salud, Infancia y Adolescencia, quien ayer encabezó el arranque de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia.Este año lleva el lema “Ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor”, que es un rally educativo en salud que se imparte a estudiantes de escuelas primarias y secundarias y grupos de adolescentes promotores, explicó.“Vienen a interactuar con otros adolescentes, a aprender en forma de juego diferentes temas que tenemos en el Sector Salud como son métodos de planificación familiar, de enfermedades de transmisión sexual, la importancia de la salud mental, las adicciones, de alcohol y volante”, agregó.La finalidad es que adopten costumbres de autocuidado sano, dijo Gaytán.El programa se desarrolló en el Parque Central Poniente, donde fue organizado el “rally de educación integral en material de salud.Participaron diversas instituciones como la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), que habló con los adolescentes de la importancia de preservar la vida propia y de las personas al evitar conducir en estado de ebriedad.También fueron abordados diferentes programas de salud mental, sexual y reproductiva, VIH y SIDA e ITS, cáncer en la infancia y la adolescencia, nutrición, adicciones y promoción a la salud.A través de la Subsecretaría de Desarrollo Social se establecieron módulos de información de prevención del suicidio, sumando valores, embarazo en adolescentes, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y mediación, dijo Gaytán.22de cada 100 mujeres menores de edad resultan embarazadas en Juárez109menores de 15 años fueron atendidas en 20173 mil 825de entre 16 y 19 años se atendieron en 201745de entre 10 y 14 años se han atendido en lo que va del año915de entre 15 y 19 años recibieron atención en lo que va del añoA nivel nacional23%de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años15%de los hombres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual33%de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual• Falta de madurez emocional• Poca infraestructura educativa• Falta de información preventiva• Presión social• Mal funcionamiento del núcleo familiar• Desersión escolar para incorporarse al área laboral• Muerte materna debido a que los cuerpos de las menores no están lo suficientemente desarrollados para procrear

