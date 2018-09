Se retrasan mejoras en el Parque Central

Ciudad Juárez— Desde su reapertura el pasado mes de abril por remodelaciones, el Parque Central Poniente ha prometido una serie de cambios para brindar un mejor servicio a la comunidad, entre ellos, varios juegos y atracciones que todavía no están en función, a pesar de que se han dado fechas para su inauguración.Entre las acciones más significativas está una tirolesa con 300 metros de caída por ida y vuelta de un extremo a otro que atraviesa por uno de los lagos, misma para la que se han construido dos torres de 14 metros de altura y que sería abierta al público el 8 de junio, de acuerdo con archivos periodísticos.Hace una semana el subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal, dio a conocer que deberían concluir los trabajos que llevó a cabo la empresa BCH, pero ayer en entrevista con El Diario indicó que el retraso se debe a la falta de suministro de recursos.“Hubo un mal fallo en una licitación que se declaró desierta, luego Hacienda hizo una corrección y eso implicó suspender algunas acciones de la obra”, explicó.El funcionario informó que el proyecto ya está listo y sólo falta la autorización de la partida económica, aunque ya se han presentado los trámites para avanzar, se cumplió con los requisitos y se hizo el envío de documentación.“Falta que nos apruebe Hacienda una partida para las instalaciones, lo que está pendiente realmente son obras complementarias: la taquilla y las oficinas para la administración de la tirolesa y el equipo, es una especie de placita con dos áreas de concesiones”, dijo.Destacó que el recurso faltante es de aproximadamente 800 mil pesos, medio millón para la tirolesa y 300 mil en obras complementarias.“Creo que en cualquier momento me va a venir la autorización y van a disponer los recursos, eso estoy esperando”, dijo.“Yo creo que para la semana próxima reiniciamos la obra”, agregó.Carbajal expuso que no sería posible establecer una fecha exacta para la apertura de esta atracción, ya que con el cambio del subsecretario de Desarrollo Social será necesario hacer un plan para definir la inauguración, pero estimó que podría ser en un plazo menor a cinco semanas.Mencionó que en esta obra se ha invertido aproximadamente un millón 200 mil pesos, aunque también queda pendiente la apertura de un nuevo aviario, el cual fue una de las acciones consideradas en un contrato de 12 millones de pesos.Finalmente expuso que para la partida de este año, únicamente falta la construcción de una placita que unirá dos áreas de juegos en el Parque, para que sea un lugar donde los adultos puedan vigilar a los niños mientras juegan. (Abril Salgado / El Diario)

