Ciudad Juárez— Aunque la investigación fue deficiente, ayer un Tribunal de Control vinculó a proceso penal al hombre que presuntamente asesinó y quemó a su esposa además de inhumarla de forma clandestina.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género omitió acreditar la identidad de la víctima y tomó una declaración al sospechoso, Rubén Durán Ortega, cuando él se encontraba detenido ilegalmente.Debido a lo anterior, al dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Durán Ortega el juez de Control, Ramón Porras Córdova, quitó tres agravantes del delito, lo que implica menos años de prisión, en caso de que el asunto avance a una sentencia.De acuerdo con la acusación formulada por la agente del MP Ana Gabriela Ortiz Chacón, entre las 00:30 y las 07:00 horas del 8 de septiembre en un terreno no urbanizado al este de la ciudad de Ahumada –conocido como predio Santa Teresa– Durán Ortega golpeó a su esposa Angélica López González con un objeto hasta matarla.Después, en el rancho “Las Tinajitas” le prendió fuego y la enterró. La causa de muerte fue hemorragia cerebral traumática.Ayer Durán Ortega fue trasladado a la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” a una audiencia presidida por el juez Porras Córdova, quien dijo que la agente del MP Ortiz Chacón fue omisa al no realizar ninguna diligencia tendiente a identificar el cadáver ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) con el número 1933/2018.Por lo que consideró que se desconoce si en realidad ese cadáver pertenece a Angélica López González y por tanto no se acreditó que la víctima tuviera una relación sentimental con Durán ni que él hubiera ejercido actos de violencia contra ella en fechas anteriores y tampoco actos de misoginia por parte de él, ya que el cuerpo jurídicamente se encuentra en calidad de no identificado.Por esa omisión del MP, no están acreditadas en total tres agravantes del delito de homicidio que la propia representación social considera que ocurrieron.El juez también dejó sin valor la declaración rendida por Durán Ortega ante el MP en la que narró el crimen, debido a que el presunto homicida estaba detenido ilegalmente, al parecer lo acusaron del ilícito de resistencia de particulares para mantenerlo retenido mientras obtenían la orden de aprehensión por el crimen de Angélica.La vinculación a proceso se dictó con base en la declaración del hermano de Durán quien dijo haberlo visto quemado un cuerpo, así como las versiones de una guardia de seguridad y una compañera de trabajo y vecina de la víctima, quienes vieron a Rubén cuando recogió a Angélica en la maquiladora.Las agravantes que sí acreditó el MP fueron que a la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones, que se alteró la estructura corporal como signo de menosprecio y que fue enterrada clandestinamente.El juez aprobó dos meses para el cierre de la investigación.

