¿Hay o no tregua?, ¿quién tiene la razón?

Mientras que el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López asegura que de acuerdo a información obtenida de varias personas detenidas, existe una ‘tregua’ entre grupos del crimen organizado, el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez descartó que exista tal como lo plantea el funcionario estatal.¿Cuáles son diferencias de opinión entre el fiscal y el presidente municipal?, ¿por qué se contradicen?El Diario de Juárez te presenta la versión de cada uno con el fin de que los lectores se formen una opinión propia.El funcionario estatal atribuyó la baja de homicidios, que se reflejó a partir de este mes, al desgaste económico que la guerra provocó en las bandas que se atacaban entre síLa reducción del delito de homicidios se discutió la semana pasada en la ciudad de Chihuahua en una reunión de mandos con el ejecutivo estatalLos 50 homicidios contados del primero al 16 de septiembre no dejan de ser una cifra alta, pero confirmó que sólo 30 de ellos están atribuidos a la delincuencia organizadaAlgunos de los detenidos por la Fiscalía han hecho saber que grupos criminales habrían llegado a acuerdos para dejarse de ataca“Es información que yo no me atrevería a hacer pública, es información de inteligencia que tenemos y no la hago pública simple y sencillamente porque no quiero especular”“No quiero arriesgarme a decir que esto está resuelto, no se ha resuelto y nosotros estamos atentos”Cabada aseguró que quienes se dedican a asesinar gente, difícilmente puede llegar a alguna reconciliaciónLa baja de homicidios se debe a varios factores, como la presencia policiaca y la merma que se les ha hecho en cuanto a decomisos de armas y detención de presuntos sicarios

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.