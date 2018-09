Ciudad Juárez— Después de meses de tolerar a los vehículos “chuecos” con placas rojas de cartón, el Municipio decidió detener a los conductores de estos autos de modelos recientes y si acumulan más de tres infracciones retener la unidad, declaró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.“No es correcto que vehículos Mercedes-Benz, el otro día vi un Jaguar también… (usen placas rojas de cartón)”, mencionó.De hecho ayer se retuvo una Hummer irregular, de reciente modelo, cuyo conductor acumuló tres infracciones, se informó.Cabada explicó que desde el fin de semana pasado se dio la instrucción a los agentes de Tránsito para que detengan a los guiadores de autos modelo 2008 y más nuevos, y si acumulan tres multas, retirarles la unidad.Las infracciones pueden ser, por ejemplo, falta de licencia, omisión de seguro de daños a terceros, ausencia de engomado ecológico o no presentar la tarjeta de circulación. Todos estos documentos únicamente se tienen portando placas nacionales o fronterizas.“Se invita a quienes posean vehículos con estas características, los saquen de circulación e intenten regularizarlos, o en su defecto, esperen a que se ponga en marcha un programa de regularización, ya que si son detectados serán retenidos y perderán su patrimonio”, manifestó la vocera de Tránsito, Alejandra Solís.Los tránsitos “los van a multar y si cometen las tres infracciones se va a retener el vehículo”, hasta que los propietarios presenten un documento de regularización, explicó ayer Cabada en rueda de prensa.Previamente, en una audiencia pública que se realizó en Radio Cañón Calibre 800, dijo que los vendedores de autos “chuecos” se comprometieron desde hace un mes a dejar de expedir este tipo de “placas”, y desde esa fecha solicitaron tres meses para lograr un programa de regularización en la ciudad.“Fuimos tolerantes ante esta situación y ya ellos mismos nos han pedido un período de gracia”, manifestó Cabada ayer en la estación de radio con el periodista Tony Tirado.Reiteró que la instrucción girada a los agentes de Tránsito es detener a los conductores de unidades de modelos recientes, porque el cartón rojo que portan no es un documento oficial para circular en la ciudad.En julio de este año Cabada declaró que el Municipio continuaba en la postura de no decomisar autos “chuecos”, y dijo que iba a hablar con los loteros para ver si en la expedición de las matrículas rojas tienen algún tipo de control.“Vamos a platicar con quienes están originando estas placas, que obviamente no tienen ningún tipo de validez oficial, que yo lo único que he hecho es respetar el patrimonio de los juarenses, no darles algún tipo de certeza legal porque no la tienen”, declaró entonces.Cabada dijo esta semana que los gobiernos estatal y municipal, así como los vendedores de vehículos “chuecos” que expidieron los cartones rojos, solicitarán al presidente electo Andrés Manuel López Obrador un esquema para regularizar los autos americanos que ya están en la ciudad.El Estado estima que en Juárez circulan alrededor de 38 mil vehículos “chuecos”, la mayoría con engomados rojos, según dio a conocer anteriormente el representante del gobernador en esta ciudad, Mario Dena Torres.Cabada dijo que en la reunión de seguridad que se realizó el jueves pasado en la que estuvieron presentes las corporaciones de los tres niveles y el gobernador Javier Corral se trató el tema de los autos irregulares.“Se dijo que había la propuesta o la oferta hecha por los promoventes de este tipo engomados, los rojos sobre todo, de que no habrían de emitir uno más, que pedían tres meses para regularizar los vehículos, ya va un mes”, agregó el alcalde.Aseguró que con la zona libre o franca que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 podría ponerse en marcha un proyecto de regularización. (Araly Castañón / El Diario)