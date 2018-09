Ciudad Juárez— María González camina sobre la calle David Herrera Jordán, después de estacionar su automóvil para dirigirse hacia el puente internacional Paso del Norte en la zona Centro, a pesar de que hay un puente peatonal en la parte poniente de la Presidencia Municipal.Explica que es más rápido hacerlo corriendo sobre la vialidad porque el puente está muy alto, son muchos escalones y es pérdida de tiempo.En lo que va del año, cifras de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) indican que han ocurrido 242 atropellos, de los cuales el 95 por ciento son por responsabilidad del peatón por cruzar de manera imprudente o por lugares incorrectos, informó Alexandra Solís, vocera de la dependencia.“Los únicos puentes que son comúnmente usados son el que está frente a ICSA y el del Tec de Juárez (por los estudiantes), los demás prácticamente no se utilizan”, explicó.La vocera dio a conocer que, aunque no ha ocurrido en este año, incluso se han registrado muertes por atropello justo debajo de los puentes peatonales en la ciudad.Expuso que si el peritaje revela que la responsabilidad es del peatón, el reglamento establece que debe pagar los daños, pero es poco común que los conductores ejerzan ese derecho.Solís resaltó que para evitar los atropellos lo más importante es caminar siempre sobre la banqueta, no utilizar distractores como audífonos y el celular, y cruzar únicamente por los puentes, cruces peatonales o por las esquinas.En tanto que a los conductores, reiteró que la recomendación principal es respetar los límites de velocidad, estar atentos al camino y ceder el paso a los peatones.Entrevistados coincidieron en que utilizar los puentes les toma más tiempo del que hacen en cruzar la calle, pero en ocasiones cuando son muchos los vehículos y no ven oportunidad de pasar, no les queda otra opción.“Pienso que probablemente me gustaría más cruzar la calle, muchas veces el puente peatonal puede ser peligroso arriba, se ve como que se van a caer o ha habido casos en que arriba los asaltan”, expuso Rolando, estudiante de universidad en El Paso. (Abril Salgado / El Diario)

