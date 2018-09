Ciudad Juárez— Un papá fue sentenciado a 11 años de prisión y a pagar siete mil pesos para las terapias psicológicas que requiere su hija biológica, a quien violó en por lo menos dos ocasiones y la embarazó.José (a quien se identificará así por protección de la víctima), renunció a su derecho a exigir un juicio oral y se apegó a un procedimiento abreviado a través del cual aceptó los hechos y reconoció su responsabilidad.En la acusación formulada por la agente del Ministerio Público (MP) María del Socorro Chávez se señala que en abril del 2010 José agredió sexualmente a su hija entonces de 13 años en el interior de la casa familiar ubicada en la colonia El Mezquital.En diciembre del mismo año, José volvió a violar a la víctima –quien ya había cumplido 14 años– y la dejó embarazada.La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– dio a luz en agosto del 2011. Datos no oficiales indican que ese embarazo no fue interrumpido, como regularmente se realiza en menores de edad víctimas de violación, porque las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos cuando la gestación estaba muy avanzada y la ofendida no manifestó su deseo de terminar con el embarazo.Al momento de los hechos, los padres de la víctima se encontraban separados y José acudía a la casa familiar a visitarla pero aprovechaba que la madre trabajaba en una maquiladora para violarla. El ahora sentenciado amenazaba a la víctima con causarle un daño a su madre y hermanos si lo denunciaba además le decía que él era un ex policía, lo que no quedó acreditado en la carpeta de investigación.Al apegarse al procedimiento abreviado, el agresor facilitó su enjuiciamiento y por ello se le otorgó una reducción de un tercio de la pena prevista por la ley para el delito de violación agravada. La agente del MP solicitó 11 años de cárcel y el pago de siete mil pesos para sufragar las 20 sesiones de terapia psicológica que como mínimo requiere la ofendida. La sentencia condenatoria fue emitida la tarde del lunes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.