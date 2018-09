Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) continuaba ayer la investigación para identificar a los presuntos responsables del robo al camión de valores ocurrido la tarde del lunes al suroriente de la ciudad, donde delincuentes habrían sustraído 3 millones de pesos sin violencia.La FGE ha tomado declaración a más de seis empleados de la empresa afectada (Fortec) además del encargado de la tienda y empleados de la misma, de acuerdo con el fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López. No se ha logrado recuperar el dinero hurtado.El robo se cometió en una tienda ubicada en la avenida Santiago Troncoso y Durango, de la colonia Bosques de Salvárcar.El funcionario dijo que no descartan el autorrobo debido a varias circunstancias que se encontraron en el lugar donde se cometió el delito.Por ello mantienen retenidos para investigación a dos personas, mientras concluyen la carpeta.A su vez Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia, dio a conocer que los custodios del camión blindado fueron presentados como testigos ante el Ministerio Público la misma tarde del lunes, pero que no tienen calidad de detenidos.Se les tomó declaración a los tres de forma individual para conocer la versión de los hechos dentro de la carpeta de investigación que busca aclarar el robo, indicó Ruvalcaba.Agregó que no se sabe a precisión el monto de lo robado pero se estima en tres millones de pesos. Refirió que no existió violencia durante la sustracción del efectivo.Representantes de la empresa de valores acudirían a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado.Versiones extraoficiales mencionan que las personas que realizaron el atraco sabían la combinación tanto de la puerta de acceso a la camioneta como de la caja fuerte que tiene instalada en su interior, de donde se hurtó el dinero.Hasta hoy se sabe que tres custodios de valores entraron a una tienda de conveniencia de las calles Santiago Troncoso y Durango la tarde del lunes y dejaron solo el camión blindado, es decir, sin vigilancia alguna.Cuando salieron una de las puertas estaba abierta, así como la caja fuerte interna, ambas de combinación, y las bolsas con el dinero de varias empresas ya no estaban, según la versión inicial.Se informó que los agentes investigadores ya habían solicitado los videos del supermercado donde ingresaron los custodios mientras se efectuaba el robo, y son analizados por peritos y perfiladores criminales para establecer las conductas de los encargados de resguardar los valores.1.- ¿Por qué los empleados no se estacionaron frente a las puertas de la negociación como lo indica el protocolo?2.- ¿Por qué se estacionaron justo en la pared donde no hay ninguna cámara de seguridad?3.- ¿Por qué la bóveda ni la caja fuerte del camión están violentadas al igual que la puerta trasera?4.- ¿Por qué se bajaron los tres empleados cuando siempre se queda uno cuando hay dinero en efectivo en la caja fuerte?5.- ¿De dónde salieron los ladrones y cómo pudieron escapar sin que nadie se diera cuenta?