Ciudad Juárez— Las adolescentes chihuahuenses comienzan con la utilización de anticonceptivos, en promedio, tres años después de haber iniciado su vida sexual activa, reveló un archivo del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua.“Juárez es el municipio que tiene proporcionalmente la mayor cantidad de embarazos adolescentes en el Estado”, indicó Ramón Galindo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social.Dicha dependencia estatal en colaboración con autoridades de salubridad inició ayer una campaña en el Parque Central Poniente que forma parte de la Semana Nacional de la Salud de la Adolescencia.En ésta, del 17 al 21 de septiembre, se realizarán diversos talleres dirigidos a prevenir, entre otros problemas, el embarazo adolescente en estudiantes de secundarias y preparatorias.Galindo dijo: “Es un asunto muy delicado que con urgencia requiere una atención especial. Por eso este evento para adolescentes es tan importante, para poder tener una sociedad más ordenada y con mejores condiciones de vida”.El Sistema de Información de la Secretaría de Salud en México, expone que a nivel nacional 23% de los adolescentes inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.El funcionario agregó sobre el sucidio: “A veces los muchachos traen mucha presión que no detectamos que los puede llevar hasta el suicidio (…) A veces los muchachos no se sienten con la confianza en su propia casa con sus papás para decirles cómo se sienten. Se enfrentan con una situación que los puede llevar a la depresión y a tomar decisiones muy tristes”.A su vez Rogelio Loya, jefe del departamento de programas sociales, dijo que cuentan con líneas telefónicas para poder canalizar a quienes lo requieran con personal especializado en psicología que está distribuido en diversos centros comunitarios de esta ciudad.“Toda aquella persona que lo requiera, no sólo dentro de esta campaña, puede asistir a la Subsecretaría de Desarrollo Social. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hay atención directa. Está el área psicosocial. Se tienen especialistas para este tipo de situaciones, hay psicólogos muy bien preparados”, refirió Loya.“Cualquier persona va a ser atendida, y si es necesario visitar a la gente al lugar donde están sufriendo algún tipo de problema también se hace a través de nosotros. Tenemos dos teléfonos: 616 53 60 y el 611 20 70, en cualquiera de estos dos números van a ser atendidos por personas capacitadas y van a ser encaminados directamente al área psicosocial de la subsecretaría”, puntualizó.

