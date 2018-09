Camionazo deja 32 lesionados

Ciudad Juárez— Un camión perteneciente a la maquiladora Lear chocó ayer contra la base de un puente en la ampliación Juan Pablo II y Avenida Heroico Colegio Militar debido a que aparentemente se quedó sin frenos.Hasta el momento ninguna autoridad brindó alguna declaración en cuanto a sus responsabilidades en el hecho donde 32 empleados de maquiladora quedaron heridos luego del impacto.Debido a que el incidente se presentó cerca de las cuatro de la tarde, se buscó a Mario Echánove, titular de Transporte, a través de su celular pero no respondió. Asimismo, se habló a la empresa para saber qué suerte tendrían los obreros lesionados pero no respondieron en sus líneas de atención. A su vez, se buscó una declaración de María Teresa Delgado, presidenta de Index Juárez, pero no atendió los llamados ni respondió a los mensajes.Fueron seis agentes de la Dirección de Tránsito los que acudieron para realizar el peritaje y auxiliar a los lesionados, mientras que un grupo de agentes de la Policía Municipal cerró la circulación del bulevar Cuatro Siglos, a la altura de la Hermanos Escobar.Los pasajeros resultaron con fracturas de brazos y piernas, además de algunos golpes en la cabeza; 7 de los afectados fueron llevados a hospitales del Seguro Social. En lo concerniente a los otros 25 lesionados, éstos fueron revisados por paramédicos pero no ameritaron ser trasladados a un hospital en ninguna de las 10 ambulancias de Rescate, Cruz Roja y de una institución privada que se movilizaron al sitio.Previamente, El Diario publicó una declaración de Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte, en la que afirmó que cerca de la mitad de los camiones de línea especial operan sin estar regularizados.El funcionario refirió que en la ciudad existen alrededor de 3 mil 500 títulos de transporte de personal, de los cuales mil 300 operan en la informalidad. Lo anterior se debe a falta de documentación necesaria al momento de la entrega del título de concesión o a que las unidades no cumplen con los requisitos físico-mecánicos para prestar el servicio, mencionó el funcionario.

comentarios

