Ciudad Juárez— El número promedio de repatriados al día por Ciudad Juárez alcanzó la cifra más alta en los últimos 8 años, ya que desde el 2011 no se registraba un nivel tan alto, indican datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM).De enero a agosto del presente año se registró la repatriación de 9 mil 850 connacionales, lo que promedia 40 al día, un valor que no se alcanzaba desde el 2010, cuando Estados Unidos regresó a 16 mil 328 ciudadanos mexicanos, 44 cada 24 horas.“Me regresaron, pero tengo que regresar pa’tras”, comenta Gerardo, un hombre de 45 años que lleva tres días aquí en busca de alguna forma para regresar a Iowa, donde estaba trabajando.Indica que tiene familia, pero se separó de ella hace años; ahora quiere regresar y buscar a sus hijos.Aunque menciona que la situación “está difícil” en Estados Unidos, ya tiene hecha su vida allá, además en Zacatecas, de donde es originario, ya no conoce a nadie.Ayer se encontraba deambulando por el área de la Presidencia Municipal en busca de un trabajo temporal que le permitiera subsistir las siguientes horas, porque no pensaba quedarse más tiempo.“Hay que buscarle por todos lados, si no se puede por aquí, entonces por otro lado”, comentó.Indicó que ya lleva 25 años viviendo en Estados Unidos y que esta es la primera vez que lo detienen y regresan. Antes iba y venía por su propio deseo, sólo que desde hace 10 años ya no regresó, luego de la muerte de su madre.Información de la Unidad de Política Migratoria del INM y la Oficina de Derechos Humanos y atención a Migrantes del Municipio, que trabajan en coordinación para dar atención a los repatriados, indica que la gran mayoría de los devueltos a México por las autoridades de Estados Unidos reingresa por aquí.Los datos muestran que aunque también llegan por Ojinaga, por aquel punto sólo arriba el 4 por ciento, mientras que el 96 por ciento es repatriado por esta frontera.Los datos de los últimos tres años establecen que en el 2016 se repatrió a un total de 12 mil 66 personas: 10 mil 551 adultos y mil 515 menores de edad.Para el 2017 bajó considerablemente la suma, ya que la cifra llegó a 5 mil 804 reintegrados a México, de los que 4 mil 833 eran mayores de edad y 971 niños y adolescentes.De enero a agosto del presente año fueron devueltos al país por esta frontera y Ojinaga 9 mil 850 connacionales, de los que 9 mil 85 son adultos y 765 menores de edad.La mayoría de los repatriados en lo que va del 2018 son del estado de Chihuahua, 2 mil 104, en gran parte habitantes de las colonias ubicadas al norponiente de la ciudad que se dedican a cruzar migrantes al territorio estadounidense, indica la información proporcionada.Le siguen, en orden numérico por origen, los estados de Guerrero (869 personas), Michoacán (676), Oaxaca (636), Chiapas (510), Veracruz (476), Durango (473) y Zacatecas (459). (Martín Orquiz/El Diario)AÑO Número Promediode repatriados diario2006 104 mil personas 2842007 87 mil 194 2382008 59 mil 095 1612009 53 mil 559 1462010 16 mil 328 442011 11 mil 443 312012 11 mil 785 322013 11 mil 413 312014 10 mil 880 302015 8 mil 494 232016 12 mil 066 332017 5 mil 804 162018Hasta agosto 9 mil 850 40Las personas repatriadas entre eneroy agosto de 2018 provienen de:Chihuahua 2,104Guerrero 869Michoacán 676Oaxaca 636Chiapas 510Veracruz 476Durango 473Zacatecas 459Otros 3,647

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.