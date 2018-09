Dedica su vida a arreglar televisiones

Ciudad Juárez— El imperio de la televisión y otros aparatos electrónicos que han cambiado con el pasar de los años, ha sido visto y hasta estudiado por Héctor Cadena, desde hace más de 30 años, para poder dedicarse a su reparación.Corría el año de 1987 cuando recuerda que los televisores tenían bulbos, y con dos años de experiencia en la carrera de electrónica industrial, leyó varios manuales para aprender el funcionamiento de las grandes cajas.“Yo empecé con la de bulbos hace más de 30 años pero no me dedicaba a esto, arreglaba televisiones, pero yo fui gerente en una de las tiendas de los Colosos, renuncié y ya puse un tallercito y me dediqué a esto”, expresó Cadena.A sus 75 años de edad, narra que todo esto para él era un “hobbie”, pues primero las arreglaba para su familia, amigos y vecinos, “tiempo atrás cuando las personas preferían arreglar sus televisores que desecharlos, como pasa con frecuencia hoy en día”, expuso.Recordó que después de los bulbos llegaron las “teles” híbridas que además contenían transistores y finalmente los circuitos integrados, pero para conocer todo esto leyó una revista de comunicaciones, Electrónica del Saber, entre otros libros y manuales que le tomaron algún tiempo para aprender y conocer.“Primero fueron televisiones de VHF, llegaban hasta el canal 13, no había más canales que del 2 al 13”, mencionó.Cadena expuso que actualmente muchas personas no saben que aun cuando las televisiones son antiguas, éstas fueron digitales mucho antes que las de plasma, pero con el apagón analógico, gran parte de la población se deshizo de sus aparatos por comprar los modelos modernos.Cadena señaló que a su taller han llegado muchas personas del sur para comprarle aparatos como las televisiones grandes de cajón, ya que en su experiencia, funcionan mejor y no se descomponen con tanta frecuencia. Incluso mencionó que sorprendentemente hay quienes todavía prefieren arreglarlas que comprar digitales.Su primer taller lo inició en Sinaloa, comenzó con la venta de artículos usados; aquí su pequeño taller se ubica entre las calles Oñate y Sánchez de la colonia Chaveña, donde repara también radios, VHS, DVDs, hornos de microondas y modulares. (Abril Salgado/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.