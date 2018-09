Ciudad Juárez— Contrario a lo previsto, no hubo crecimiento de migración a la frontera provocado por el terremoto del pasado 19 de septiembre, explicaron especialistas en la materia.La percepción de Juárez como una ciudad violenta y la poca remuneración de los empleos que aquí se ofrecen han hecho que la frontera no sea un polo de atracción migrante, detalló Rodolfo Rubio, investigador del Colegio de Chihuahua.Dijo que a comparación del siniestro de 1985, cuando sí hubo una ola de migración a Ciudad Juárez, han cambiado las condiciones en las que se encuentran tanto la región centro como esta frontera.“Esta idea de que la ciudad es insegura y violenta todavía permea en el sentido de que no atraiga migrantes como antes, y segundo, es que el mercado de trabajo de la ciudad y la necesidad de mano de obra está muy concentrado en actividades de muy bajos salarios y remuneración”, explicó.El académico del Colech dijo que aunque desconoce si el sismo provocó migraciones, es un hecho que a Ciudad Juárez no llegaron. Aunque, afirmó, hay datos que muestran que no hubo una gran cantidad de personas expulsadas.En la Casa del Migrante, por ejemplo, hubo solamente dos casos de familias que, empujadas por los siniestros causados por el sismo, llegaron a la frontera, de acuerdo con Ivonne López, de Casa del Migrante.Uno de los casos, explicó, era de una familia proveniente de Guatemala y otra más de la Ciudad de México. En ambos desplazamientos, afirmó, los migrantes buscaron cruzar hacia Estados Unidos.“Sí vinieron personas por el sismo, pero fueron escasos, solamente esas dos familias que se supone que iban a pasar a Estados Unidos, nada más”, aseguró López.El 19 de septiembre del año pasado un sismo de magnitud 7.1, según los datos del Servicio Sismológico Nacional, con epicentro en Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, causó afectaciones en las entidades de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, además de la capital del país.

