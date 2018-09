Aunque consideró que la apertura que muestran las próximas autoridades federales para con familiares de víctimas es novedosa, esperan ver resultados en cuando entren en funciones.“El tiempo lo dirá, queremos ver resultados, él (López Obrador) está muy firme con el perdón… pero no nos adelantaremos, si vemos que no cumple lo que promete pues entonces ya se tomarán otras medidas”, advierte.Muñoz Ruiz participó el viernes 14 del presente mes en el “Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia” que se realizó en la Ciudad de México y que encabezó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Acudió para representar a otras madres con hijas desaparecidas que trabajan en el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac) Juárez, una organización civil juarense que apoya y acompaña a víctimas de feminicidio y desaparición, y también como parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.“Como todavía no entran, creo que están tomando sus estrategias para convencernos, tenemos que darles un voto de confianza, porque en realidad sí queremos que cambie la ciudad, con otros gobiernos no vimos resultados ni acercamiento con las familias”, agrega.La diferencia con este nuevo gobierno, dice, es que abrió espacio para las familias de desaparecidos, es importante que los escuchen, que les den la esperanza de que la situación puede cambiar y que hay posibilidades para encontrar a sus seres queridos. Dice que ella le planteó, como todos los familiares de desaparecidos en general, que le ponga atención a Ciudad Juárez, que tome en cuenta cuántas desaparecidas hay, que se organice la búsqueda y que como familiares los dejen participar, que nada se haga sin ellos.La actitud demostrada hasta ahora por López Obrador y sus colaboradores, renovaron la esperanza de la madre de Nancy Iveth en que recibirán ayuda oficial para buscar a los suyos.

