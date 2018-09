Corre río de aguas negras en la Felipe Ángeles

Ciudad Juárez— A la problemática del drenaje que ha persistido en la ciudad tras las lluvias de hace una semana se suma una corriente de agua de drenaje que fluye desde la calle Tabaco y Arroyo del Mimbre, justo frente al centro comunitario de la colonia Felipe Ángeles.Tal fuga atraviesa por múltiples negocios y domicilios, concluye en la calle Flor de Loto y el bulevar Norzagaray, lo que de acuerdo con Google Maps, es una distancia de 1 kilómetro y medio.María Pérez, vecina del sector, señaló que este flujo de aguas negras brotó desde hace una semana, pero aunque ella y otros vecinos han denunciado, nunca hay solución a su problema.La entrevistada explicó que hay casos en las que el agua del drenaje brota de los sanitarios de algunos domicilios, por lo que también se sienten preocupados por la salud de los niños.Al salir, cruzar la vialidad y regresar a sus hogares, ingresa toda la suciedad, detallan los afectados.“El otro día pasó un carro y ahí donde se estanca el agua (un bache) bañó a mis nietos, horrible, y empezaron con la comezón en la cara porque los mojó de agua sucia, su ropa, sus caritas, todo”, expresó.Pese a que la calle está pavimentada, ya surgieron baches y agujeros por el remojo, y narra que el pavimento se ha levantado con el agua porque cada que llueve ocurre la misma situación que ha durado hasta un mes para que se arregle.“También se han dañado nuestros vehículos que caen, los que no conocen o uno que va para abajo y se le olvida y caemos en el hoyo”, dijo Pérez.Un comerciante del sector expuso que ha tenido que optar por colocar piedras grandes de concreto frente a su negocio para que los vehículos grandes no salpiquen al interior, donde ha tenido que poner cartones en el piso como medida de limpieza para que la suciedad no se impregne.“Nadie viene, ya hemos reportado y nada”, dijo. El fin de semana anterior él denunció la falla a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y recibió el número de reporte 653621, pero hasta la fecha el agua fluye sobre toda la calle Arroyo del Mimbre.Entrevistados indicaron que hace días, en medida de desesperación, un grupo de vecinos acudió a la alcantarilla para tratar de desazolvarla con una manguera, pero únicamente consiguieron que se detuviera por un par de minutos y nuevamente brotó el agua sucia debido a que hay una gran cantidad de tierra y basura que no pueden sacar.Corazón Díaz, vocera de la JMAS, indicó que los reportes fueron enviados al departamento de alcantarillado, e informó que se enviarán cuadrillas para solucionar el problema.Colapsan alcantarillasTambién se denunció el viernes que desde las intensas lluvias que se registraron, dos alcantarillas de drenaje colapsaron en las colonias San Antonio y Santa Rosa, de las que los chorros de agua sucia brotan en grandes cantidades y recorren varias colonias.En un trayecto hecho por El Diario ese día, se percibió que el olor a drenaje persistía en varias calles de la zona y al llegar al cruce de las calles Suecia y Murcia, se encontró la primera fuga, que fluye aproximadamente por dos cuadras más desde su origen, hasta llegar a las vías del tren sobre el Eje Vial Juan Gabriel.En el sector locatarios de algunos comercios dijeron desconocer si los vecinos que ahí viven ya han denunciado, pero que el problema tiene más de una semana y nadie ha acudido para hacer nada, únicamente se quitó la tapa de la alcantarilla sobre la que ahora posa una piedra justo al lado del agujero del que sale el agua verdosa y los olores fétidos.Una situación similar se ubicó entre las calles Italia y Cartagena, justo frente a la Parroquia Santa Rosa de Lima, donde también el agua de drenaje fluye en grandes cantidades por dos cuadras y al llegar a la Sevilla el río de agua sucia continúa en movimiento.Ahí se observó que la calle por la que los vehículos circulan de norte a sur, ya se ha tornado color verde y tiene lama por todo el bordo. Varias piedras y tablas de madera fueron colocadas estratégicamente para poder cruzar y no rodear una o dos cuadras hacia donde la vialidad está seca.Un habitante de la colonia explicó que con el problema del drenaje la cuadra sufre desde hace ocho años, pero que dicha fuga tiene aproximadamente una semana.El entrevistado, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, señaló que tal es la costumbre en la que viven por esa situación que al ver nublado, muchos se preparan colocando arena en sus frentes por si el agua quiere ingresar.El Diario Solicitó información a la JMAS, pero no proporcionó datos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.