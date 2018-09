Ciudad Juárez— Un monto estimado de tres millones de pesos fue robado ayer por la tarde de un camión de transporte de valores en el estacionamiento de un supermercado de las avenidas Santiago Troncoso y Durango, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones ya que no está demasiado claro cómo ocurrió el hurto e incluso no se descarta posible complicidad de los empleados de la compañía de seguridad.El reporte del hurto ocurrió ayer minutos antes de las 4 de la tarde y originó una intensa movilización, por lo que acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado.Los primeros informes en el lugar de los hechos señalan que hombres armados sorprendieron a los empleados de la empresa de valores y se apoderaron de una cantidad de dinero.Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones se estableció que los empleados no fueron amenazados y dejaron una puerta abierta por la que el o los responsables tuvieron acceso al camión de valores.En las indagatorias, los agentes encontraron que los tres empleados de la compañía ingresaron al Superette siendo que regularmente ingresan dos resguardando el dinero que van bajado y uno se queda en el camión para realizar labores de vigilancia.En este caso se bajaron los tres empleados y tardaron aproximadamente 15 minutos dentro del negocio y además se estableció que no fueron sorprendidos por sujetos armados.Cuando los empleados de la empresa de seguridad regresan al camión la puerta de atrás estaba abierta, y las principales por donde ellos bajaron estaban cerradas.Los responsables tuvieron acceso a la bóveda y caja fuerte, pero ésta última no está violentada ni la puerta de atrás.Otro punto que llamó la atención de los investigadores es que estacionaron la camioneta al lado, siendo que en este lugar la tienda no tiene cámaras de videovigilancia.De acuerdo con el reporte serán las autoridades las que determinen responsabilidad de los empleados, ya que hasta ayer no se descartaba un autorrobo.

