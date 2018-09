Ciudad Juárez— Con la meta de reunir esta vez 10 mil litros de leche para beneficiar a 700 niños juarenses de diversos comedores, albergues y casas de cuidado en zonas periféricas, inició ayer la campaña “Lechetón 2018” organizada por los clubes Activo 20-30 SOMACHI.Michelle Francisco, socia de la organización, dio a conocer que esta asociación internacional ha realizado este proyecto en varias partes del mundo y particularmente en Juárez comenzó hace cinco años bajo el mismo modelo que se aplica en Panamá, donde el objetivo es asegurar un vaso de leche diario para cada niño, durante al menos tres meses.“Definitivamente el hambre y la necesidad siguen en aumento porque cada vez son más los albergues que se acercan con nosotros; escuchan del proyecto y ahí realmente aunque no tenemos un estudio específico, nos damos cuenta de la necesidad, ellos mismos nos hacen entender la precariedad que tienen”, expresó.Francisco mencionó que al año en promedio los niños beneficiados son entre 700 y 850.Las zonas donde se trabaja pueden ser desde el Cerro de la Biblia, Anapra, Libramiento y otras tantas que los contactan o que la agrupación identifica.“Siempre va a haber necesidad, yo era socia de la misma organización en República Dominicana, vengo de un país de Latinoamérica haciendo la misma causa y todos estos países que se dedican a lo mismo es por la misma razón, siempre hay necesidad, hay bastante pobreza, y no te puedo decir que ya cambió y no se necesita la ayuda, nunca”, dijo.Explicó que por el contrario, se han percatado que en cada lugar el aumento de niños que viven en condiciones de pobreza y que con frecuencia no cuentan ni con un plato de comida al día, aumenta año con año.También informó que en el país hay 11 clubes de esta organización, la mayoría se concentran en varios municipios de Chihuahua, y el mismo proyecto tiene como meta este año recabar los 40 mil litros de leche.“Esto se hace gracias a la ayuda de la ciudadanía como la empresarial y todo el que puede, es por las personas que donan, nosotros ponemos el proyecto y la logística pero se logra por quienes donan, en los supermercados tuvimos muy buena respuesta y diferentes empresas se han unido, esa es la idea, que cada año más se sumen para que el año que venga ya no sean siete albergues sino 15 los beneficiados”, dijo.Francisco señaló que es casi seguro que la meta pueda abatirse por un poco más de lo que se busca, pero esperarán un par de semanas más para confirmarlo con el conteo oficial.“¿Por qué recaudar leche? Está comprobado que es un alimento completo, fuente de calcio, fósforo, magnesio y proteína, que son esenciales para el desarrollo y crecimiento de un niño, por lo que brindarle un vaso diario contribuirá a reducir su nivel de desnutrición”, explica el equipo.Hasta el 30 de septiembre cerrará esta sexta edición de la campaña en Juárez y con ello comenzará el proceso de entrega de al menos 600 litros para cerca de ocho albergues, aunque cuatro ya han recibido el producto por cuestiones de vigencia para consumirla. (Abril Salgado / El Diario)

