Piden ayuda para reconstruir su casa

Ciudad Juárez— Dos cuartos que despiden todavía el olor a humo se encuentran vacíos; en su interior sólo se aprecia una olla de peltre blanca con la que rociaron agua, y un rastrillo con el que sacaron los escombros de todo lo que el fuego consumió el domingo pasado en la casa de la familia Parra.La casa fue construida hace 21 años desde que Antonio Parra de 58 años y Rosa Medina de 59 llegaron de Veracruz.El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en el cruce de las calles Hawaii y Tolcayuca, de la colonia Plutarco Elías Calles.“Luchando, poco a poco fui haciendo mi casa, pero ya no quedó nada, sólo me quedé con el pantalón que traigo puesto”, contestó afligido Antonio.Ese día los afectados salieron a realizar sus actividades, pero una llamada de un familiar los hizo regresar.“Me habló mi hermano que vive allá abajo, cuando llegué ya estaba la gente echando agua y ya no había nada”, recordó el entrevistado.La madera y lámina del techo de su casa quedaron carbonizados, y en las paredes se aprecia el color gris que dejó el fuego. A un lado están los cables de luz enrollados, y las mangueras de la tubería de gas sobresalen por una ventana.En el patio, unas prendas de vestir salen de un cajón de la cómoda que se quemó y las láminas negras de los restos de la lavadora. También la estufa y dos sillones se encuentran en la parte exterior de la casa.Alejandra Velázquez, familiar de los afectados, vive en otras dos habitaciones a un lado, con sus cuatro hijos y su esposo, pero sólo se coló el humo por la parte de arriba.Alejandra notó que el humo se metió por la ventana trasera del baño, pero pensó que algún vecino estaba quemando basura y cuando salió a verificar, otros vecinos ya se habían acercado a su domicilio porque desde lejos se apreciaba el incendio.“Los familiares trataron de ayudar con el agua pero aquí la presión es muy poca, subían con camionetas pero no abastecían, por más que quisimos no pudimos hacer nada”, lamentó Alejandra.“Yo estaba adentro y apenas pude sacar a mis hijos y mi esposo acababa de llegar de trabajar, apenas pude levantarlo, comentó.La familia Parra tuvo que dormir en dos habitaciones que acaban de construir al lado de la vivienda afectada propiedad de Alejandra, quien apenas empezó a levantar su patrimonio familiar.Debido a que parte de la casa quedó en ruinas, Antonio Parra está buscando ayuda para volver a reconstruir los 21 años de esfuerzo que perdió en 20 minutos.“Le pido a la gente que me ayude, con vigas o lo que tenga para arreglar el techo, con material para arreglar las paredes, se quemó todo, hasta los papeles importantes como el título de la casa y las tarjetas, ya no tenemos nada”, manifestó.Antonio y su esposa viven de una pensión y de la venta de artículos de segunda mano que ofrecen en un parque cercano a la colonia Tarahumara.Por su edad y los problemas que tiene para caminar le es imposible buscar un trabajo para volver a construir su casa.Si usted quiere ayudar, favor de comunicarse a los teléfonos (656) 187-47-01 y (656) 331-71-12.

