Concientizan contra acoso callejero

Através de los piropos o de los chistes se incurre en algún tipo de violencia y llevarla a las calles se convierte en acoso o hasta en hostigamiento que se ha normalizado, comentó en Alan García, psicólogo de Salud y Bienestar Comunitario A.C. (Sabic).“En lugar de cuestionarnos nos da risa, se nos hace algo cómico el hacer un comentario despectivo hacia un hombre o una mujer y eso es parte de la normalización, el omitir o quedarnos callados ante este tipo de actos”, agregó García.Dentro de las intervenciones que realiza Sabic, se pretende sensibilizar a jóvenes a través de los talleres en donde se habla de estereotipos y roles de género, en donde los expertos abordan el tema del acoso callejero.“Al permitir que el acoso este presente, es más fácil que se pueda generar un acto violento, cuando las personas normalizamos ese tipo de comentarios y no lo vemos como algo grave, da pie a que si un hombre le está pegando en la calle lo veamos como algo normal”, comentó García.Tratar el tema del acoso callejero es parte de la prevención de la violencia, y está enfocado en que los jóvenes sean conscientes de que son los hombres los victimarios, y puede ocasionar un daño psicoemocional, expuso el psicólogo.El tipo de acoso a través del hostigamiento o el bullying, en el caso más extremo puede causar hasta el suicidio, alguna de las manifestaciones son el aislamiento, la desconfianza, no querer relacionarse con otras personas porque se genera una inseguridad.El bullying se da en espacios controlados como la escuela, entre niños y jóvenes que se conocen y el acoso callejero se da cuando no hay una relación cercana con las personas, indicó el psicólogo.“El hostigamiento son acciones consecutivas que se convierten en un acoso constante, porque está recibiendo múltiples manifestaciones de violencia, verbal, física o psicológica”, explicó García.Se puede iniciar lanzando un piropo, una palabra hasta que rebasa los límites de la individualidad, como por ejemplo realizar un tocamiento, agregó el experto.La intervención de Sabic se ha hecho a través de los talleres que se han realizado con alumnos de la escuela secundaria Federal 4, también se llevarán a escuelas preparatorias y se ampliarán en escuelas de salud que se ubican en la zona Centro.El trabajo es principalmente hablar con jóvenes sobre violencias juveniles, con el tema de acoso callejero.Desde la semana pasada se estuvieron impartiendo los talleres con el tema de las nuevas masculinidades, en el proyecto ‘Vida libre de violencia’ realizado en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).En las actividades participó un grupo de jóvenes que son beneficiarios del Programa Desafío, auspiciado por la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.La fundación tiene un programa sobre empleabilidad en las colonias Francisco I. Madero y Felipe Ángeles que tiene diferentes sedes, en donde se trabaja con algunos jóvenes.Estos talleres son parte de las estrategias para adherirlas al corredor seguro en la zona Centro de Ciudad Juárez.De acuerdo con el psicólogo, ya trabajaron con grupos de 60 personas en los que el 50 por ciento fueron mujeres y la misma cantidad fueron hombres, con edades de 16 hasta 28 años.“La premisa que manejamos es que si contamos con un espacio seguro para las mujeres, es un espacio seguro para todos”, comentó el psicólogo.“Nuestras intervenciones no son exclusiva de mujeres, es para hombres y mujeres, desde el abordaje de las nuevas masculinidades debemos ser muy conscientes de nuestro rol como hombres, de cómo podemos llegar a generar violencia hacia las mujeres a través de una palabra o una mirada”, explicó García.Agregó que en estas intervenciones rompieron con los mitos de que las mujeres son las únicas que se pueden sentir acosadas, sin embargo, los hombres también se han sentido de esa manera por la percepción de inseguridad que tienen al transitar por la zona Centro o en los lugares donde viven.Aunque los comentarios que hicieron fueron pocos a diferencia de las mujeres, también expresaron que les da vergüenza o se sienten incómodos cuando pasaron por un grupo de mujeres que les hizo algún comentario si hubo una atracción hacia ellos. El acoso lo sintieron por parte de otros hombres al transitar por la zona Centro, agregó García.

