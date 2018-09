El conductor que presuntamente atropelló a un peatón en la zona Centro y le ocasionó lesiones de gravedad, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control que le permitió enfrentar el proceso penal en libertad.Un agente del Ministerio Público (MP) acusó a Filiberto Pérez Campos de haber cometido el delito de lesiones imprudenciales y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.Pero la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza se negó a aprobar esa cautelar al considerar que se trata de un delito imprudencial y la legislación vigente admite que termine con alguna salida alterna a una sentencia condenatoria. Por lo que ordenó la libertad de Pérez y únicamente le impuso la obligación de que acuda a firmar cada 15 días ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).El accidente sucedió el jueves pasado aproximadamente a las 11:32 horas cuando Filiberto Pérez conducía un camión de la marca Internacional modelo 2002 con matrículas 752578B sobre la calle Santos Degollado con dirección al sur y al llegar a la esquina con José María Morelos de la zona Centro dio una vuelta a la derecha y presuntamente arrolló con la parte frontal a una mujer que iba a cruzar.Inicialmente la víctima fue identificada como María Guadalupe La Fuente, pero después un sobrino materno se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para informar que el nombre correcto era María Guadalupe Pérez Pérez, quien fue trasladada al Hospital General donde aún permanece.María Guadalupe sufrió un traumatismo craneoencefálico, un trauma cerrado de tórax y un trauma cerrado de abdomen, entre otras afectaciones a su salud. Las lesiones se clasificaron como aquéllas que ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y pueden ocasionar un daño neurológico severo, falla orgánica múltiple, complicaciones cardiovasculares y la muerte, informó el fiscal al Tribunal de Control en la audiencia realizada ayer en la octava sala de la “Ciudad Judicial”.El representante social también citó un parte informativo elaborado por un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) quien determinó que la causa del accidente vial fue que Filiberto Pérez Campos omitió cederle el paso a la víctima, quien pretendía cruzar. por la esquina.Pérez le señaló al oficial de la DGTM que por estar atento a un ciclista no vio a la transeúnte, quien al parecer es de baja estatura.La presunta conducta de Pérez Campos fue clasificada por el agente del MP como el delito de lesiones imprudenciales contemplado en el Artículo 129 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua.Ante la acusación y por consejo de su abogado particular, el guiador decidió no declarar ante el Tribunal.La audiencia de vinculación o no a proceso se llevará a cabo mañana a las 09:00 horas.

