Drenaje inunda la ciudad, mientras JMAS descansa

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Hermenegildo Galeana que sufrieron daños en su patrimonio luego de que una fuga de aguas negras inundó varios hogares, desaprobaron que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tome este día como descanso por los festejos patrios.La señora Carolina Pérez, quien vive en la calle Coyuca número 4417, declaró que únicamente logró salvar su refrigerador y no tiene el dinero suficiente para recuperar el resto de sus bienes, que quedaron inservibles luego del incidente.“Lo veo mal (que la JMAS tenga un día libre) porque yo pago mi recibo del agua. Yo hago un sacrificio, y aquí vive mi hijo, él es comerciante, días vende, días no. Nosotros hacemos un sacrificio para pagar. Está mal. Uno cumple con pagar el agua, y ellos nos decían cuando les marcamos ‘nosotros ahorita no podemos hacer nada (con la fuga de drenaje), ahorita la ciudad está toda mal”, mencionó la señora Pérez.“Se nos puede venir una tormenta otra vez. Esta nada más fue una tapada de drenaje. Dios no lo quiera que nos caiga una tormenta. Eso es cada que llueve. Aquí en la calle donde yo estoy, el agua no deja paso, arrastra con todo”, agregó.Asimismo, la señora María González refirió que no es justo que en la JMAS se tomen días de descanso cuando personas como ella se quedan hasta sin lavadora por la falta de atención a drenajes de la ciudad.“Ya van varias lavadoras que se me echan a perder. Yo, cada vez que llueve, me inundo. Cada vez que llueve (y el drenaje se satura) tengo hasta las rodillas de agua. Como yo estoy en la mera esquina, toda el agua que baja del cerro se mete. Me gustaría que los de la JMAS me vinieran a ver aquí a mi casa”, dijo.Recalcó: “Cada vez que llueve hasta me tengo que comprar una cama. Cuestan mil 500 las camas, y de segundas. ¡¿Por qué no vienen a vernos?! Ya no tiene por dónde salir el agua. ¡Se mete toda el agua a mi casa, toda a mi casa! Ellos saben que toda el agua se mete a mi casa. Hasta gallinas arrastra el agua, se me meten hasta el baño”.Previamente Jorge Domínguez, presidente de la JMAS, mencionó que “es un día festivo como en cualquier otra oficina pública o general”. Asimismo, declaró que se quedarán algunos empleados para la atención de emergencias.“Se quedan guardias, en cuestión de cuadrillas para servicios urgentes. Vamos a decir si hubiera una fuga importante de agua potable irían a atender la misma pero para los otros problemas sí se disminuye mucho (el servicio)”, dijo Domínguez.A su vez, el funcionario comentó que habría que revisar si el seguro por responsabilidad que tiene la descentralizada aplica para cada caso en particular. Las personas de las situaciones antes referidas deberán esperar aún este día para acercarse a la JMAS en búsqueda de algún apoyo para ellas.