Ciudad Juárez— La persona que quedó herida al enfrentar a tiros a la Policía el sábado pasado, en un evento donde una mujer murió abatida por los oficiales municipales, era un falso agente que se hacía pasar como municipal y estatal, el cual aparentemente no tuvo participación en el homicidio que generó la movilización por la que fue arrestado, mencionó ayer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.Información extraoficial cita que el herido, que tiene calidad de detenido, es Rafael Alberto Abundis Sifuentes, quien era el escolta de la mujer abatida a tiros en ese evento, la cual hasta ayer no estaba identificada y su cuerpo permanecía en el Servicio Médico Forense (Semefo).El pasado domingo la Policía municipal informó a través de un boletín de prensa que tras la ejecución de un hombre en la colonia Carlos Castillo Peraza se dio con esta pareja que se atrincheró en un domicilio de la colonia Valle de Santiago.La corporación dio a conocer que hubo intercambio de disparos y la mujer quedó abatida, mientras que Rafael Alberto A.S., de 27 años resultó herido de bala.Ayer el fiscal Jorge Arnoldo Nava López confirmó que sí hubo intercambio de disparos en la escena, donde se aseguró en el domicilio particular un arma larga y una corta, así como cartuchos percutidos y chalecos antibala, en poder de la pareja que habría hecho frente a los Policías.Se conoció que Rafael Alberto fue trasladado a un hospital con una herida de bala en el abdomen.La Policía municipal hizo referencia en el boletín de prensa que el lesionado había sido detenido en tres ocasiones recientes con armas replicas y vestimenta propia de la Fiscalía General del Estado.“Esta sí es de a de verás”, dijo el falso agente al momento de enfrentar a la Policía municipal con un rifle de asalto, según la información de la SSPM.El fiscal Jorge Nava aseguró que se sabe que esta persona no únicamente se hacía pasar como efectivo de la Fiscalía, sino también como activo de la Policía municipal.Informó que hasta ayer no se le había fincado responsabilidad en algún homicidio, pero que se estudiarían las armas aseguradas para saber si fueron empleadas en alguna ejecución.Los cargos hasta ayer eran, tentativa de homicidio, usurpación de funciones y portación ilegal de arma de fuego, aunque se estaba trabajando en la integración de la carpeta de investigación, se dio a conocer.

