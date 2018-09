Gabriel Reyes, director de la Cruz Roja en Ciudad Juárez, declaró que durante las festividades de la independencia atendieron a 22 pacientes, principalmente por mareos y sofocamiento.Según datos proporcionados por Reyes, fueron 13 mujeres y 9 hombres los que recibieron auxilio de los paramédicos, algunos también por dificultad para respirar, dolor de estómago y problemas de presión arterial.“Fueron situaciones menores. No hubo hechos graves en ninguna de las festividades. Estuvimos atendiendo en el desfile y en El Punto estos dos días pero los incidentes realmente no fueron graves”, comentó Reyes.A su vez, dijo que durante el desfile participaron 9 ambulancias, 2 de rescate urbano y un total de 195 elementos de la institución.Además se instaló una carpa de auxilio debidamente equipada con todo lo necesario para brindar asistencia a quienes así lo requirieran.Cada elemento portaba consigo un botiquín y un uniforme que lo distinguía entre la multitud.En la espalda podía apreciarse la leyenda “Servicios Asistenciales”. Reyes mencionó que están trabajando en otros proyectos de asistencia a la ciudadanía como el establecimiento de la unidad de paramédicos ciclistas cada domingo en el Chamizal.“Estamos trabajando en el proyecto. Iniciamos la semana pasada. Esta semana no trabajamos en el proyecto porque cubrimos tanto el día de ayer (sábado) la ceremonia de El Grito y el día de hoy (ayer) el desfile”, explicó.Agregó que esta semana ya estarán de forma continua en El Chamizal.De acuerdo con información anterior, por medio de la coordinación del área de ciclismo, la institución ofrecerá todos los domingos atención médica gratuita de primeros auxilios en el parque.Irving Escalante, encargado del área de ciclismo de la Cruz Roja, dijo que piensan expandir posteriormente la atención de los cerca de veinte paramédicos ciclistas al Centro Histórico y los parques Borunda y Central en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.