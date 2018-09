Tiene apenas 14 años y sostiene a su familia

Ciudad Juárez— “Mi vida nunca ha sido fácil”, dice Nahúm Zepagua, un adolescente de 14 años que desde hace tres se hizo cargo de la familia, porque su madre perdió la pierna izquierda y la visión en un ojo a causa de la diabetes, lo que la imposibilitó para trabajar y desde entonces las condiciones económicas no les han favorecido.Hasta hace tres años, María Eusebia Zepagua, su mamá, se hacía cargo de todos los gastos de su casa, así como de él y su hermana menor Zayra.El padre murió y la madre tuvo otra pareja que la abandonó. Ahora la enfermedad la ha dejado en silla de ruedas; esas situaciones terminan hasta con su estado de ánimo, ya que a veces su visión es insuficiente para hacerles de comer.Meses atrás, Nahúm se transportaba desde Parajes de San Juan, donde vive en una pequeña casa abandonada de cuatro cuartos, hasta la colonia Partido Romero para trabajar en la limpieza de un edificio y así llevar un ingreso económico a su hogar y ser el sostén de su madre y hermanita de siete años. Terminada la temporada de su trabajo, consiguió un segundo empleo, pero tenía que caminar un largo trayecto.Su madre le dijo entonces que prefiere no tener comida en su mesa a que le falte él.Ahora se dedican a la venta de ropa usada en el exterior de su domicilio, de donde obtienen un pequeño ingreso para comprar cosas básicas de la casa.Al llegar la noche los tres se acomodan en un colchón mediano para dormir, en el único cuarto de la casa que cuenta con ventana por donde entra el viento para refrescarse, el resto de ventanas que tenía la vivienda, las cubrieron con block porque hace tiempo un hombre ingresó y amenazó a María con un cuchillo.“Yo ya perdí la vergüenza, me he salido a pedir a las casas para que a mis hijos no les falte nada; tengo miedo de un día ya no despertar o no poder verlos, no poder peinar a la niña para que vaya a la escuela”, dice la mujer entre lágrimas, mientras observa su silla de ruedas.Explicó que Nahum ha sido su fiel apoyo desde que tuvieron que comenzar de cero en esa vivienda, que cuenta con tres colchones sin base y un par de muebles de madera quebrados forman parte de su hogar, no cuentan con un inodoro funcional, tampoco tienen algún estante para colocar su poca despensa y se bañan a jicarazos.Cuando debe ir a consulta, Nahum empuja la silla de ruedas hasta la estación de transporte público acudir a una clínica del IMSS, pero en ocasiones han esperado hasta dos horas para que alguien se apiade de ella y le ayude a subir, incluso se ha tenido que regresar a su hogar porque nadie le permite viajar ahí.María explica que desde la amputación de su pierna, ha acudido a varios lugares con la esperanza de obtener ayuda para la escuela de sus niños e incluso con una prótesis, ya que para poder obtener su seguro permanente, requiere trabajar por un año para obtener una pensión y asegurar algo para sus hijos.Mencionó que sus hijos constantemente tienen problemas en la escuela por la falta de dinero. Hasta hace poco a su pequeña Zayra le donaron sus útiles y ayer se le compraron unos zapatos escolares, pero Nahum no cuenta con su uniforme deportivo, ni con su pantalón del uniforme diario, por lo que además de las constantes necesidades en el hogar, la escuela se suma a sus preocupaciones.“Siento que soy mucha carga para él, tiene que hacer su tarea, ir por la niña, ayudarla con su tarea. Yo creo que él de repente se le complica eso y perder mi vista yo no sé qué sería de mí, me habían ofrecido un albergue pero lo rechacé porque yo no me hacía a la idea de estar sola y perder a mis hijos”, expone. (Abril Salgado / El Diario)• Puede llamar al (656) 773 1584 y (656) 121 8401• También acudir a su domicilio en calles Monte Gambier y Monte Santa Catalina 3473