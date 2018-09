Inservible, la mitad del drenaje

Más del 50 por ciento de las tuberías de drenaje que hay en esta frontera presentan deterioro al haber concluido su vida útil, informó Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).De acuerdo con un diagnóstico de la descentralizada, la red de drenaje mide 4 mil 200 kilómetros, de los cuales 2 mil 500 requieren ser reemplazados a un costo millonario.“Hay infinidad de problemas en drenajes, ya de muchos años. Las tuberías están hechas en algunos casos de asbesto, de barro o de concreto y ya cumplieron por mucho su vida útil y pues empiezan a tener problemas”, agregó.Dijo que la prioridad es atender los colectores, por el peligro de hundimiento que representan.“Es cierto que hace dos o tres semanas que no nos llueve, pero nos quedaron miles de problemas repartidos por la ciudad y atenderlos uno por uno no es cosa fácil”, indicó.El funcionario mencionó que los 11 hundimientos mayores provocados por las precipitaciones recientes ya fueron atendidos, entre ellos el socavón subterráneo a un costado del Parque Central para el que se destinó cerca de un millón de pesos para su reparación.“Nos quedan todos esos pequeños problemitas de las colonias, que pueden ser por cientos y que desafortunadamente cuando empieza a brotar en un registro el agua sigue el cauce que puede. Si va calle abajo qué bueno, pero si tiene oportunidad se mete en una casa”, refirió.El Diario ha reportado el surgimiento de fugas de aguas negras en colonias como Juárez Nuevo, López Mateos y Galeana. Vecinos de esta última dijeron que la JMAS ya acudió a reparar el derrame que inundó sus casas, aunque ahora buscan hacerse de nuevos muebles puesto que el agua los “echó a perder”.“Lo único que rescaté fue el refrigerador. Tenía una estufa, dos roperos, dos camas chiquitas, un buró, un sillón, la mesa, un calentón, el aire y mi ropa, todo eso se echó a perder”, dijo María Guadalupe Vázquez Reyes.La JMAS tiene un seguro de responsabilidad que podrían solicitar los ciudadanos de comprobar que su patrimonio fue inundado por el brote de aguas negras y no de manera natural por las lluvias, dijo el presidente de la descentralizada.“Habría que ver cuál es la causa porque también podrían ser cuestiones atribuibles al usuario. Se pueden comunicar con nosotros y revisamos el caso”, dijo Domínguez.De acuerdo con la Actualización del Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez, la falta de pavimento, aunada a la vandalización de la infraestructura –especialmente el robo de tapas de pozo de visita o registros– genera el acceso al sistema de alcantarillado de tierra y basura.Esto, específica el documento, se traduce en niveles de azolve dentro de los ductos y bloqueos que impiden la eficiente operación tanto de ductos como de pozos de visita.Para dar solución a los problemas de drenaje, el funcionario indicó que el Estado realizó una inversión inicial de 43 millones de pesos para 20 proyectos ejecutivos que estarán terminados a finales del mes de octubre.Se estima que la inversión total para la realización de las obras sea de 2 mil 100 millones de pesos. El objetivo será la creación de un drenaje pluvial que comenzaría, estimó a principios del año entrante.

