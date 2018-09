Preaprueban 243 mdp para drenaje pluvial

Ciudad Juárez— Andrés Morales Arreola, director de operaciones del Fideicomiso de Puentes Internacionales, mencionó que el Comité de Inversiones tiene preaprobados 243 millones de pesos para colaborar con la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) para la primera etapa de la creación de drenaje pluvial para Juárez.En entrevista, el funcionario aseguró que se espera únicamente la aprobación para disponer de la línea de crédito que tiene el Fideicomiso e invertir en la infraestructura de la obra.“Hay posibilidades de que la segunda y tercera etapa también podamos participar pero dependerá mucho de cómo funcione en la primera (…) Se podría aumentar ese techo de 243 (millones), podría aumentar a 600 (millones) si el Comité así lo decidiera”, dijo Morales Arreola.“El Comité Técnico sesionaría durante la primera semana de octubre. No tenemos todavía la fecha exacta porque quien convoca es el presidente del Comité. Tan pronto sea esa sesión muy seguramente se estaría informando y se estaría haciendo el anuncio de la aprobación de dicho proyecto”, agregó.Asimismo, el funcionario dijo que la sesión coincidirá con el fin de la realización de los 20 proyectos ejecutivos que la JCAS en compañía de académicos está elaborando para contemplar los costos exactos que se necesitarán para la elaboración del drenaje pluvial. Para los mismos, el Estado hizo una inversión de 43 millones de pesos.“Siempre es un proyecto que ellos (en la Junta de Aguas) dirigen. Nosotros pondríamos la parte financiera, y por supuesto, la supervisión de la obra porque así nos obliga la ley (…) El Fideicomiso ha promovido la participación de mesas institucionales para que todas las obras que se vayan a hacer para la ciudad, cuenten con el aval de todas las dependencias. Quien tiene que ver con los asuntos de Juárez, participa, opina y toma decisiones”, comentó.Se estima que la inversión total estatal para la construcción del drenaje pluvial que posiblemente inicie a principios del año entrante, sea de 2 mil 100 millones de pesos.A su vez, Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, mencionó que los estudios de los proyectos ejecutivos se están realizando principalmente tomando como referencia el área poniente “porque es la que se tiene que atender primero para dar solución en el resto de la ciudad”.“(El estudio) contempla la infraestructura para contener el agua en la parte alta (la sierra) para poder regular esa agua al momento en que avance al cauce del río, que es un área natural (…) La primera etapa es contener las lluvias en la parte alta, y luego viene regular el exceso de agua por medio de canales, de instalaciones para poder eliminar la basura, para el momento en que llegue el agua a la ciudad, no cause tanto problema”, puntualizó el funcionario.• La primera etapa es contener las lluvias en la parte alta• Luego se buscará regular el exceso de agua por medio de canales e instalaciones para eliminar la basura

