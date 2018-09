Ciudad Juárez— Luego de ocurridos los casos de James Camacho y Rafita, Patricia Martínez Téllez, jueza familiar, propuso a activistas sociales impulsar aquí la implementación del Código Adam, un protocolo desarrollado en Estados Unidos que ha sido eficaz en la localización inmediata de niños perdidos.James y Rafita, son dos niños que se perdieron en esta ciudad y fueron localizados muertos, en febrero y agosto del presente año, respectivamente.El mecanismo sugerido por la jueza surge de Adam Walsh, un menor de seis años de edad, desaparecido en una tienda comercial hace dos décadas, en Estados Unidos, explicó la jueza.El niño estaba en compañía de su madre en un centro comercial, y fue dejado solo unos minutos frente a un videojuego mientras ella hacía un pago; al regreso de ésta su hijo ya no estaba en el lugar donde lo había dejado, dijo.Desafortunadamente días más tarde un pescador encontró una parte del cuerpo del menor (la cabeza) en un canal, el resto del cuerpo nunca fue encontrado, explicó.El Código Adam es un Protocolo de Seguridad que fue implementado por su padre John Walsh quien se vio inspirado a encabezar una cruzada en contra de los abusadores y asesinos de niños.Walsh colaboró en la formación del Centro Nacional para Niños Perdidos y Abusados y en la creación del Programa “Americas most Wanted”, y se convirtió en abogado especialista en asesorar a víctimas de crímenes violentos.Su proyecto ha funcionado ya en varios países donde permitió la localización de menores extraviados, por lo que se ha exhortado al Congreso local a desarrollarlo en el Estado de Chihuahua pero no se ha tenido éxito, apuntó Martínez Téllez.La jueza busca que activistas sociales se incluyan en apoyar esta propuesta hasta ser escuchados, ya que ella, como otros activistas contactados, han sufrido la pérdida de un ser querido bajo esas condiciones, según se conoció.En los estados de la Unión Americana donde el protocolo es obligatorio, se ofrecen talleres de preparación para los trabajadores de edificios públicos y privados con acceso al público para capacitarlos en la localización inmediata de menores extraviados.Según se consultó, los administradores y empleados de centros comerciales y edificios públicos, están preparados para contingencias de extravíos de niños, basados en el Código Adam.Cuando hay un reporte, cualquier empleado contactado toma nota de nombre, edad, sexo, peso vestimenta, zapatos, color de piel, señas particulares del niño, lugar exacto de desaparición y datos del denunciante, para inmediatamente activar el protocolo y por altavoz dar la alerta al público.

