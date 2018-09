Familia lo pierde todo en incendio

Ciudad Juárez— Una familia perdió sus pertenencias en un incendio que se registró ayer en la colonia Lázaro Cárdenas.La vivienda dañada se encuentra en la calle Año 1929 casi esquina con Jesús Sánchez, hasta donde fueron enviadas dos unidades de Bomberos y una pipa cisterna con agua para sofocar el fuego.Entre los daños que dejaron las llamas se encuentran los artículos de segunda que José Gabriel Martínez Martínez de 63 años usa para sacar adelante a su esposa de 65, quien perdió la vista a consecuencia de la diabetes.El hombre comentó que se encontraba dormido cuando los vecinos le avisaron del incendio de la propiedad donde vive su hija, aunque las llamas también alcanzaron el cuarto de la casa del lado donde él vive con su esposa.Con la intención de sofocar las llamaradas que salían por las ventanas y el techo, tomó cubetas de agua.En el lugar no hubo personas lesionadas y las cuatro que estaban en el inmueble alcanzaron a salir antes de que el fuego lo consumiera.Durante el incendio murió un conejo y aunque también tenían gallinas, alcanzaron a escapar.También perdió un refrigerador, camas, cocineta, mesa, sillas, ropa y hasta los juguetes de sus nietos de cuatro y dos años.Debido a ello solicita el apoyo de la comunidad con donativos de artículos para salir adelante.Con angustia, el hombre narró la desesperación que vivió su esposa, quien pese al sentir el fuego se negaba a salir de la casa porque no encontraba a los niños.Sin embargo, entre los mismos vecinos los ayudaron a ponerse a salvo y se refugiaron en casa de otros familiares que viven en la misma colonia.Aparentemente fue un cortocircuito lo que originó la conflagración, de acuerdo con el reporte que le brindaron los elementos de Bomberos que acudieron al lugar al titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.Sin embargo, vecinos del lugar afirmaron que pudo ser intencional, toda vez que vieron al exesposo de la hija de José Gabriel rondando por la propiedad durante la noche y la mañana con botellas de gasolina que supuestamente aventó al interior para provocar el fuego.Esta versión no fue confirmada por la Fiscalía General del Estado y su vocero, Alejandro Ruvalcaba, dijo que hasta las 14:00 horas de ayer no se tenía alguna denuncia relacionada con un incendio intencional.El Departamento de Bomberos dijo que no hay indicios de bombas molotov y se investigan las causas.Acuda a la calle Año 1929 casi esquina con Jesús Sánchez, en la colonia Lázaro Cárdenas

