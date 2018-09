Ciudad Juárez— Noventa y nueve mujeres habían sido asesinadas hasta ayer en esta ciudad a partir del primero de enero, lo cual rebasó la cifra de 96 homicidios contra féminas registrados durante todo el 2017, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Zona Norte y la Fiscalía de Género.En ese mismo período fueron reportadas desaparecidas 336 mujeres, de las cuales sólo 18 faltan por localizar, según reportó la dependencia ministerial.De los homicidios de mujeres únicamente en 10 casos se establecieron motivos por razones de género, dijo Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).En lo que va del 2018 hasta ayer esa dependencia ha investigado 81 homicidios de mujer, donde ocho de ellos no fueron motivados por cuestión de género, sino por otros factores, entre ellos, venta de droga, comentó la portavoz.A su vez la estadística de la Fiscalía Estatal Zona Norte, registró de enero al día de ayer 81 homicidios de mujeres.En enero fueron 4, febrero, 4; marzo, 4; abril; 12; mayo, 12; junio, 7; julio, 14; agosto, 19 y hasta el cierre de esta edición sumaban 5 mujeres víctimas de homicidio en septiembre.La cifra anterior, sumada a los 18 feminicidios atendidos en forma separada por la Fiscalía de Género suma un total de 99 víctimas de este delito en el transcurso del presente año, según las cifras oficiales.Durante el 2017 de enero a diciembre la Fiscalía General del Estado documentó 96 homicidios de mujeres ocurridos en esta ciudad, indican archivos periodísticos.Este delito se registró los días lunes, martes y miércoles de la semana en curso. Las víctimas son: Azahel Arlet Dena Fernández, de 15 años, asesinada mediante asfixia por estrangulamiento; Angélica López González, muerta con un golpe en la cabeza y después su cuerpo calcinado y sepultado en una fosa clandestina, y Sandra Maribel Romero Morales, de 25 años de edad, asesinada de varias puñaladas y arrojada en la vía pública.Según fuentes extraoficiales, en los casos de los homicidios de Angélica López González y Sandra Maribel Romero, se encontraron pistas para establecer que los feminicidios fueron motivados porque sus parejas sentimentales estaban inmersos en la venta de droga.Por lo que hace al crimen de la menor Hazel Dena, la Policía Ministerial investiga el entorno para definir un móvil.Respecto a la desaparición de mujeres, Silvia Nájera, dijo que 18 de los 336 reportes de ausencia interpuestos el presente año siguen en investigación, la mitad de ellos recientes.Indicó que la edad de las mujeres reportadas desaparecidas está entre los 12 y los 17 años, según el promedio general.Mencionó que los factores por los cuales la mayoría abandona su domicilio por voluntad propia es por problemas de la edad, seguido de problemas familiares por falta de comunicación con sus padres y también por ser víctimas de violencia en el hogar.Algunas son por drogas: CabadaEl alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo que algunos de los feminicidios que han ocurrido últimamente en la ciudad están relacionados con el crimen organizado. Afirmó que en la reunión de seguridad que se realizó este jueves con las corporaciones de los tres niveles de Gobierno se determinó que no es una situación de ataques dirigidos contra género.“Analizamos los últimos eventos que se han cometido en contra de mujeres, lamentablemente, la mayoría de ellos tienen que ver con algún asunto de drogas, se han encontrado vínculos familiares y sigue siendo el factor fundamental de la violencia, el tema del narcomenudeo, incluyendo lamentablemente a las mujeres que han perdido la vida, no todas”, declaró.Aseguró que no se encontró ningún argumento que pudiera detonar alguna alerta de ataques de género. “Así que no podríamos estar en esa condición como para decir en este momento que efectivamente se estuviera corriendo el riesgo, como ocurrió en el pasado”, manifestó.Esta semana la FEM identificó a 3 personas del sexo femenino que fueron localizadas muertas en esta ciudad y Ahumada, y otras 5 fueron reportadas como desaparecidas este jueves.Sólo en el caso de una de ellas —quien fue sepultada de forma clandestina en un rancho cercano a Ahumada— hay un detenido, que fue puesto a disposición de un juez de Control.La autoridad está solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de una mujer y su hija, además de otras tres personas cuyas pesquisas fueron publicadas la tarde del jueves.

