Acusado de causar muerte en choque se ausenta de audiencia

El conductor que presuntamente ocasionó la muerte de una persona así como lesiones a otra y daños materiales a tres vehículos y dos viviendas, ayer no acudió a la audiencia de vinculación o no a proceso. Sin embargo, un Tribunal de Control lo sujeto a proceso.Al sospechoso Gilberto Ontiveros Martínez, apodado “El Payaso”, se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad y como cautelar se le impuso la obligación de depositar 100 mil pesos en un plazo máximo de tres meses.El múltiple choque sucedió el sábado pasado aproximadamente a las 3:40 de la mañana cuando Ontiveros Martínez guiaba una camioneta Jeep Cherokee modelo 2002 con matrículas KJT-0377 del estado de Texas sobre la calle Oro de la colonia Mariano Escobedo con rumbo al norte y a exceso de velocidad.Al practicarle el examen médico, horas después del accidente, Ontiveros resulto con aliento alcohólico.Tras cruzar la calle Cerralvo, Ontiveros perdió el control del vehículo y giró a la extrema izquierda impactando contra un camión de la marca Internacional de modelo 1997 con placas 755062B del estado de Chihuahua y blanco con franjas verdes que se hallaba estacionado sobre la acera poniente de la Oro.Por el golpe, el camión fue proyectado contra una barda de block de una casa marcada con el número 4077 de la calle Oro; luego continuó su marcha hasta pegar contra la caja de un tracto camión que se hallaba aparcado en la banqueta del lado oriente de la Oro.Por el mismo impulso la caja del tráiler pegó contra un barandal metálico de la casa marcada con el número 4072 de la calle OroIlse Kenia Franco García, de 22 años —quien viajaba de copiloto—, murió en el lugar al sufrir una laceración de la arteria renal a causa de una contusión profunda de abdomen.Resultó lesionada Perla Lizeth Escobedo García, prima de Ilse y quien viajaba en los asientos posteriores del automotor siniestrado.Al presentar la denuncia Yolanda García Macías, madre de Ilse Kenia, señaló que esa madrugada un vecino le llamó por teléfono para avisarle que su hija había tenido un accidente vial a la vuelta de su casa. Por lo que ella acudió al lugar y el llegar observó a su hija del lado del copiloto con un pie atorado entre el asiento y la guantera y dos personas estaban tratando de ayudarla.En ese momento Yolanda le preguntó a su sobrina Perla quién iba manejando y ella le respondió que Gilberto. Debido a que la ambulancia no llegaba, la madre realizó varias maniobras con ayuda de las otras personas y sacó a su hija, y la traslado al Hospital General. Pero al ser ingresada, un médico le dijo que la joven había perdido la vida y no había nada que hacer.Perla Lizeth declaró ante el Ministerio Público (MP) que al momento del accidente venían de comprar cerveza y Gilberto conducía muy rápido por lo que ellos le pidieron que le bajara la velocidad, pero él no les hizo caso.Ayer el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar, le dio valor de indicio a todas las declaraciones y dictó auto de vinculación a proceso contra Gilberto Ontiveros Martínez por los delitos de homicidio en perjuicio de Ilse Kenia García Franco; por lesiones en contra de Perla Lizeth Escobedo García; por daños solo por quienes presentaron denuncia, que son la propietaria del camión María Soledad Calderón Olivas y la dueña del Jeep, Yolanda García Macías.Los dueños de las casas no denunciaron.En la audiencia estuvieron presentes el agente del MP, el abogado defensor y el juez. La ley establece la posibilidad de que se vincule a proceso aun sin la presencia del justiciable.

