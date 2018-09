Ciudad Juárez— Desde la Ciudad de México, Víctor Maya arribó a la frontera en busca de una oportunidad. Con su uniforme villista, un organillo y un changuito de peluche revive el típico personaje de antaño, deleitando a los juarenses con melodías mexicanas.El hombre de 32 años tiene en su repertorio piezas tradicionales de la época revolucionaria como La Adelita, La Cucaracha y Allá en el Rancho Grande, además de otros temas rancheros, música clásica y hasta rock and roll.Aunque su estilo corresponde a un siglo después de la época de la Independencia de México, el organillero de oficio dice que en las fiestas patrias hará bailar a los juarenses.“Vamos a estar aquí en Juárez en las fiestas patrias, hasta el 16 de septiembre y de aquí nos vamos a Tijuana para seguir el recorrido; allá nos quedamos un rato y le seguimos para otros estados de la república, a otras ferias y otros eventos”, dijo.Narró que desde los 14 años de edad, un primo lo invitó a trabajar en el oficio, al que se ha dedicado su familia por mucho tiempo; fue el medio por el cual pudo pagar su bachillerato y la licenciatura en Comunicación y Cultura.Maya explicó que pertenece a la unión denominada “Organilleros de México”, gremio en el que se establecen dos fechas al año para viajar, en Semana Santa y fiestas patrias o vacaciones de verano, pero a veces pueden viajar incluso en más ocasiones para seguir llevando la música a todos los rincones del país, además de que es el organismo que otorga los permisos federales para trabajar en plazas, parques y mercados.Desde Oaxaca, Veracruz, Puebla, y una ruta por el Pacífico, Nayarit, Sinaloa o por Torreón, San Luis Potosí, Monterrey y Juárez, esta música tan particular viaja con ellos en estos recorridos que se cambian cada dos años.Los organilleros siempre hemos estado de viaje, la tradición del organillo llegó a México, los primeros cilindros, a finales del siglo XIX, 1880, 1885, y a partir de esa fecha primero se instalaron en la Ciudad de México, Puebla y Monterrey, los lugares más grandes, pero después de la Revolución Mexicana, empezaron a viajar a todas partes”, relató.Agregó que hay documentos sobre organilleros que pasaron por las tierras juarenses hace 40 y 50 años, pero quienes ingresan a este oficio es por herencia de sus familiares, y se busca tocar en lugares donde sus antepasados no hayan estado anteriormente.“La primera vez que vinimos a Ciudad Juárez íbamos de paso hacia Tijuana, esa vez nos fue muy bien, la ciudad nos acogió excelente, la gente nos trató también muy bien y decidimos regresar después de un tiempo. Sí hay lugares donde nos dicen que hay algo más de violencia o inseguridad, pero afortunadamente a los lugares que hemos ido nosotros, siempre nos va bien”, expresó.Actualmente además de viajar, mencionó que los organilleros se dedican a darle mantenimiento a sus instrumentos musicales, ya que son heredados y tienen 50, 60 o hasta 100 años de antigüedad. Estos aparatos son originarios de Europa, y hay modelos alemanes, austriacos y holandeses, entre otros.“Los más antiguos se restauran y se mantienen en museos. Si nosotros tenemos la oportunidad de renovarlo por alguno de Europa, lo hacemos y lo tocamos en México, pero es muy difícil, se trae uno cada varios años y se hace con convenios de autoridades de Alemania o con sociedades altruistas que nos ayudan a renovarlos”, explicó.Maya dio a conocer que fuera del país existen organizaciones entusiastas que ven a los organillos como auténticas antigüedades o piezas de valor histórico y cultura, con las que se mantiene contacto para preservar el oficio.Este instrumento es de música mecánica, funciona con rollos que contienen las notas musicales grabadas y pueden ser de madera, para tocar ocho melodías, cada una con duración de un minuto, o puede ser en rollos de papel para hacer sonar entre cuatro y ocho canciones hasta por cuatro minutos.Hasta la fecha señala que ha conocido el Centro Histórico de la ciudad, la Plaza de la Mexicanidad y el Monumento a Benito Juárez, donde ha tocado para costear sus gastos. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.