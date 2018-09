Ciudad Juárez— El Registro Público de la Propiedad (RPP) espera la liberación de recursos federales para así poder adquirir equipo nuevo, aseguró su titular Jesús Martínez Meneses.Se tienen estimados 7 millones de pesos que se dirigirán a nivel estatal para las diversas oficinas del RPP, y para Juárez se solicitó la compra de anaqueles, computadoras y un sistema contra incendios.“Esperamos que ya sea para el mes que entra que tengamos este equipamiento, porque sí lo necesitamos. Es algo que se le dará a todos los registros públicos del estado. Aún no se sabe la cifra exacta de cuánto le tocará a Juárez pero ya se hicieron las licitaciones”, mencionó Martínez Meneses.A su vez el director del Registro Público de la Propiedad Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez comentó que habían solicitado a la Federación un total de 20 millones. No obstante, únicamente se recibió lo antes mencionado.“Estamos solicitando un sistema de almacenamiento más grande. Vamos a cambiar el sistema de almacenamiento registral aquí. Mandamos comprar anaqueles, que es el otro rubro. Los anaqueles son los de los archiveros. Entonces, ya está listo, ya está la licitación terminada”, dijo Olivas.“Creo que nada más estamos esperando la liberación del recurso para que el proveedor que quedó seleccionado en estas licitaciones pueda entregar. La prioridad para nosotros es Delicias, Ciudad Juárez y Chihuahua”, agregó.”El Registro Público es una archivo que siempre tiende a crecer. Es un archivo que podemos llegar a considerar nosotros como histórico. No es un archivo depurable. Ahí está nuestra seguridad jurídica, ahí están nuestros documentos”, enfatizó.A la vez, comentó que se está trabajando también en llenar los espacios que dejaron una serie de bajas de personal en la dependencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.